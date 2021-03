SHAKHTAR-ROMA: le pagelle. MAYORAL "Centravanti intellettuale" 7,5 - PEREZ "Sana e robusta costituzione" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Andata e ritorno. La Roma vidima il biglietto per i quarti di finale di Europa League ripetendo il successo sullo Shakhtar, animoso nelle intenzioni, meno nei fatti e rovesciando il sale sulla ferita aperta della profondità avversaria.

La doppietta di Mayoral ne ribadisce le qualità da "centravanti intellettuale", Diawara fa volume, Cristante da navigatore. Buone notizie anche dalla visita di Carles Perez, che esce con in mano il certificato di sana e robusta costituzione.

PAU LOPEZ 6,5 - La mano dove serve.

IBANEZ 5,5 - Stordito. Arriva all'intervallo a braccio. DAL 46' MANCINI 6 - Ronda.

CRISTANTE 6,5 - Navigatore. Seleziona i percorsi più agevoli per evitare traffico e pressioni avversarie.

KUMBULLA 6 - Cura le ferite.

KARSDORP 5,5 - Gli resta il merito della palla dello 0-1. Errori tecnici e un'ammonizione 'regalata' gli scheggiano la sufficienza. DAL 58' PERES 6 - Composto.

DIAWARA 6,5 - Voluminoso. Ingrossa la mediana alzando pressioni qua e là per il campo. DAL 58' PELLEGRINI 6 - Aggiunge velluto al velluto.

VILLAR 5,5 - All'esame di maturità: rimostrarsi per quel che è sembrato ora che tutti ne hanno sentito parlare.

SPINAZZOLA 6 - Giro del palazzo. DAL 58' CALAFIORI 6 - Tre mesi dopo.

PEREZ 6,5 - Certificato di sana e robusta costituzione. Lascia la scia sul primo gol, mette l'autografo al secondo, avrebbe materiale anche per Pedro. Quando deve far per sé, invece, sbatte.

PEDRO 5,5 - Alla ricerca di se stesso. DAL 75' EL SHAARAWY SV - Per tenere in caldo le gomme.

MAYORAL 7,5 - Centravanti intellettuale. Non ha muscoli per abbattere chi lo marca o inganni tecnici per defraudarli ma conosce le pagine del calcio. Che gli permettono di sapere le risposte e i posti in cui dirigersi.

FONSECA 6,5 - Livello superato: quarti di finale di Europa League, ribadendo al ritorno la superiorità manifesta all'andata.

@MirkoBussi