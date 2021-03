FIORENTINA-ROMA: le pagelle. DIAWARA "Love me Amadou" 7,5 - SPINAZZOLA "Bello e cattivo tempo" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Come un gol all'ultimo minuto. La Roma rovescia il tavolo e va a prendersi la vittoria dentro l'area corta della Fiorentina: c'è il pensiero, tattico, e la giocata, tecnica, di Diawara, Karsdorp e tutti gli altri prima di loro ma c'è, ancor più, il desiderio di non lasciarsi andare.

Diawara è inevitabilmente il migliore, seguito dal "bello e cattivo tempo" di Spinazzola e dal "vigoroso" Pellegrini.

PAU LOPEZ 6 - Continuano i guasti tecnici. Stavolta senza incidenti.

MANCINI 6 - Seguire le tracce di Ribery è un duro lavoro, nel quale è costretto a sporcarsi. Ripulisce tutto con l'assist sofisticato per Spinazzola.

CRISTANTE 6 - Senza perdere la rotta.

KUMBULLA 6 - Nel ballo delle coppie gli tocca Vlahovic, che smania, s'agita ma, a conti fatti, risulta innocuo. DAL 81' SMALLING 6 - Mette un'ulteriore mandata.

PERES 6 - Lascia in ordine. Ed è già abbastanza. DAL 81' KARSDORP 6,5 - Arriva col pasticcino.

VERETOUT 6,5 - Sganciato dalla metà campo, alza la temperatura delle pressioni e porta superiorità in ogni angolo del campo. DAL 61' PEDRO 5,5 - Fa venire il pensiero di controllargli il numero di telaio per esser certi non si tratta di una copia falsificata.

DIAWARA 7,5 - Love me do, Amadou. Oltre al flusso di costruzione, aggiunge una lettura delle traiettorie che ne alzano la rendita anche in non possesso. Infine, cuce e indossa personalmente l'abito dell'1-2.

SPINAZZOLA 7 - Bello e cattivo tempo. Più che un taglio è uno squarcio quello che fa scoppiare lo 0-0, impreziosito da una girata a 24 carati. Poi si rimangia tutto con l'autogol ma resta la scorciatoia più affidabile per l'area di rigore ed un distributore automatico di superiorità numeriche.

PELLEGRINI 6,5 - Vigoroso. Vuota il sacco e mostra rincorse, contrasti e intercetti che ne fanno deglutire meglio alcune prolissità tecniche.

MKHITARYAN 5 - Difettoso. Galleria chiusa per riposo settimanale. DAL 67' EL SHAARAWY 6 - Animato. Ha ancora il cavetto usb attaccato della carica ma dà cenni di vivacità.

MAYORAL 6 - Connettivo. Non si può aver tutto, almeno non in prestito biennale con ampia scelta sui riscatti: offre una costante partecipazione che permette di mantenere sempre una parità numerica ma mostra il lato debole nell'unica occasione innanzi a Dragowski.

FONSECA 6,5 - Metacalcio. Tra le cose che stanno al di là degli aspetti tecnici o tattici, pesca il godimento di una vittoria all'ultimo che non sarà un manifesto pratico di idee calcistiche ma è una scorta necessaria ad alimentare le anime dei calciatori verso una corsa al 4° posto che si fa sempre più simile alle gare di endurance.

@MirkoBussi