ROMA-YOUNG BOYS: le pagelle. CALAFIORI "Il primo bacio" 7 - MAYORAL "Il Viceré" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma chiude la storia relativa al girone di Europa League e scopre quella di Riccardo Calafiori, 18 anni e poco più, abbastanza per far suonare un sinistro ben accordato e correre come un innamorato a baciare lo stemma della Roma. A ricordare che c'è ancora del bello al mondo.

Mayoral lascia il curriculum, Dzeko prende la medicina migliore, Perez smania e Villar conferma di essere uno da maneggiare con cura.

PAU LOPEZ 6 - Quando potevano riaprirsi le candidature alla porta, lui non riesce a chiudere le gambe in tempo.

IBANEZ 6 - Lascia la postazione disordinata all'intervallo. Se avrà costanza e volontà d'imparare che l'arte del difendere non si esaurisce al capitolo sull'uomo, allungherà il suo periodo di gloria. DAL 46' SPINAZZOLA 6 - Annoiato dalla vita da difensore, per una volta se ne scappa sulla corsia più amata e per un eccesso di centimetri non regala a Dzeko l'assist su misura.

CRISTANTE 5,5 - Viene lasciato a marcire un paio di volte nell'uno contro uno, per di più con 40 metri di profondità alle spalle, con Nsame, 188 centimetri e 88 chilogrammi su un passo tipicamente camerunense. L'elogio va alla sofferenza. DAL 66' FAZIO 6 - Offre almeno un po' di respiro dietro.

JESUS 6 - Quando gioca e non se ne parla, significa che tutto è andato per il meglio.

PERES 6 - Ha una parte nel 3-1. Prima si era fatto apprezzare principalmente come ultimo uomo sugli angoli a favore.

DIAWARA 6 - Disinfettante per il possesso palla.

VILLAR 6,5 - Alimenta il possesso, produce superiorità, più palloni tocca e più si sbraccia, ancora, per farsene recapitare altri. Maneggiare con cura. DAL 60' PELLEGRINI 6 - Mezz'ora di tagliando.

CALAFIORI 7 - E non tratteremo il sorriso quando ricorderemo di quel bacio, il primo, in un giovedì sera dentro un Olimpico vuoto, oltre l'orario del coprifuoco. Perché non poteva sputare solo mondezza questo 2020.

PEREZ 6,5 - Smania per dimostrare, s'agita per farsi notare, fino a produrre la sequenza dell'1-1. In alcune movenze taurine riporta al fu Cengiz, la sensazione è che sia più danzante e meno debordante rispetto al turco che ha sostituito. In via di sviluppo.

PEDRO 6 - Recita in lingua madre con Perez e Mayoral, peccato si smagnetizzi all'ingresso dell'area. DAL 46' MKHITARYAN 6 - Porta a casa un tiro pericoloso dal limite. E un progetto di cazzotto da Camara.

MAYORAL 7 - E' qui che cercate una controfigura per Dzeko? Lo spagnolo si cala nella parte e lascia il curriculum con lettera di (tanta) motivazione. Il vicerè. DAL 60' DZEKO 6,5 - L'equivalente del farmaco per l'artrite che pare infastidire il Covid, è un gol in Europa League. E lo manda giù al volo.

FONSECA 6,5 - Mette un punto a Napoli-Roma. Che vale per girare l'inerzia in vista del Sassuolo e ribadire i pronostici iniziali che lo vedono come favorito assoluto nel girone europeo. Anche perché c'erano modi più rilassanti di passare il giovedì sera che con una squadra che ti salta addosso in ogni angolo del campo.

@MirkoBussi