ROMA-TORINO: le pagelle. MKHITARYAN "Jimi Henrikh" 7,5 - SPINAZZOLA "Teletrasporto" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Al tavolo dei grandi. La Roma sfrutta l'incertezza generale per sedersi accanto alla Juventus, che conta 3 punti omaggio in classifica mentre i giallorossi ne hanno perso 1 al computer, appena sotto l'Inter e il Milan. A dar da mangiare sono Mkhitaryan e Veretout, già nell'intervallo, migliori pietanze di giornata insieme al "prelibato" Spinazzola.

PAU LOPEZ 5,5 - Autolesionista. Conferma, suo malgrado, il recente, necessario, cambio delle gerarchie.

MANCINI 6 - Sequestra a Belotti il pallone che poi, due rimbalzi più tardi, sarà l'1-0 di Mkhitaryan. DAL 46' KUMBULLA 6 - Meno manesco del sostituito, traccia la strada verso la felicità a Mayoral ma lo spagnolo si presenta senza spicci al casello.

SMALLING 6,5 - Ripulisce quel poco che sgorga ai suoi lati, poi si dedica a Belotti. Lasciandogli l'onore delle armi e null'altro.

IBANEZ 5,5 - Il pasticciaccio del 3-1 scoppia da un suo errore di misura, poi bisticcia con Pau Lopez sulla palla sperduta che s'accaparrerà Belotti.

PERES 5,5 - Tre quarti d'ora: un'ammonizione e una cilecca di sinistro. DAL 46' KARSDORP 6 - Tre quarti d'ora: nessuna ammonizione e null'altro.

VERETOUT 7 - Supera la prova del 9: nono rigore, nono gol. E poi il solito, grazie. Un cocktail di corse, rincorse, movimenti e giocate utili da mandar giù alla goccia. Vermouth.

VILLAR 6,5 - Già il 14 doveva dire qualcosa sulla capacità di pensiero dello spagnolo che oggi stupisce più per i gesti con cui suggerisce le risposte ai compagni in ogni situazione di gioco che per quanto produce autonomamente. Lingua dei segni. DAL 59' PEDRO 5,5 - Quello che non t'aspetti: tocchi sbagliati e vivacità silenziata.

SPINAZZOLA 7 - Come un vino prelibato. Va giù senza che te ne accorgi e lo fa per oltre 30 metri catapultandoti, di colpo, a ridosso dell'area. Finisce senza assist solo per mancanze altrui. Teletrasporto. DAL 70' CALAFIORI 5,5 - Un po' di pane duro di Serie A. Aiuta a far crescere sani e forti.

PELLEGRINI 6,5 - Per un tempo fatica a trovare la seduta comoda tra le linee, poi rialza le proprie quotazioni mettendo un fiocco pregiato alla dolce e fulminea ripartenza del 3-0.

MKHITARYAN 7,5 - Fa da rockstar per un tempo, donando un tocco geniale ad ogni cosa che lo sfiora fino a spaccare chitarra e ganci della porta nell'1-0. Jimi Henrikh.

DZEKO 6 - Il folto servizio d'ordine centrale del Torino svia i rifornimenti sugli esterni. Per un po' impegna gli altri, alla lunga il fastidio sugli avversari diminuisce. DAL 59' MAYORAL 6 - Una cosa giusta: l'appoggio a Pellegrini. Una sbagliata: il pallone gettato in pista d'atletica nel finale. Una però serve alla collettività, l'altra è un danno soprattutto personale.

FONSECA 6,5 - Tutto secondo i migliori piani. La mezz'ora finale per prendere nota degli spazi di miglioramento che dovrà riempire la squadra per dare veridicità finale alla classifica attuale.

@MirkoBussi