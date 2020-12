ROMA-SASSUOLO: le pagelle. SPINAZZOLA "Arcobaleno" 7 - VILLAR "Un senso" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Fabio Maresca è il primo nome indicizzato alla ricerca "perché la Roma non ha battuto il Sassuolo". Il rischio, tuttavia, è che diventi una semplificazione: certamente il fischietto di Napoli non agevola il regolare corso di una partita dove la Roma, però, fa meglio in 10 che in 11, quando era fin troppo preoccupata dallo schermare le (pluri)decantate alchimie del Sassuolo.

Poi la Roma andrà più vicina a vincerla che a perderla, grazie all'arcobaleno Spinazzola, alla logica di Villar e alla sartoria pregiata di Pellegrini.

MIRANTE 6 - Una chiamata sui piedi di Djuricic. Il resto lo gestisce con la voce.

KUMBULLA 6 - Resta a far da guardia all'area di competenza. DAL 88' JESUS SV - Cambio a fini di prevenzione.

CRISTANTE 6 - Tiene stretta la cinta per non far cadere i panni del difensore. A qualcuno più del mestiere, potrebbe essere rimproverata maggior copertura della profondità dietro Ibanez.

IBANEZ 5 - La corrente peggiore, per Mirante, spira dietro le sue spalle, tra letture ritardatarie che non riesce a compensare con l'ampia metratura di gambe. E anche la costruzione piange.

KARSDORP 5,5 - Meglio nella disperazione della fatica finale, quando indovina un paio d'interventi istintivi, che per tutto il resto trascorso in campo dove ai comprovati impacci difensivi non affianca, almeno, una manciata sufficiente di supporti offensivi.

PELLEGRINI 6,5 - La scelta oscura nel caso madre della partita lo condanna oltre misura, facendo sembrare più confortevole di quanto fosse nella realtà la palla che gli era stata recapitata. Finché non viene abbattuto, lavora da mediano, con l'arte fina dell'intercetto, e fodera in cashmere molti dei progetti offensivi della squadra. Alta sartoria. DAL 81' DIAWARA SV - Come una maglietta della salute.

VILLAR 6,5 - La logica di Gonzalo. Con la capacità di dominare il pallone offre uno scudo dalla pressione del Sassuolo. E poi dà un senso a tutto ciò che pensa e fa.

SPINAZZOLA 7 - Arcobaleno. Risorge il sereno nella proposta romanista quando il 'Leonardo Express' spunta da sinistra.

PEDRO 4,5 - Concentrato oltremodo a far da schermo su Locatelli, prende fin troppo alla lettera la richiesta di supporti difensivi.

MKHITARYAN 6,5 - Mette dentro l'unico pallone romanista, poi invalidato. Si sobbarca di un doppio lavoro difensivo senza per questo scadere nell'offerta qualitativa.

DZEKO 5,5 - Ha il compito di far sviare esternamente la prima costruzione del Sassuolo ma avrebbe, anche, quello più importante di riempire, seppur da solo, l'area avversaria. Porta a termine il primo, non il secondo. DAL 85' MAYORAL SV - Sintomi di vivacità.

FONSECA 6 - Il buono: la squadra, messa alle corde, s'ingrossa invece che afflosciarsi. Il brutto: l'italianizzazione acclamata da molti, e ribadita in più interviste, che ora lo porta a preoccuparsi fin troppo delle altrui intenzioni che delle proprie. Il cattivo, invece, veste in giallo oggi.

@MirkoBussi