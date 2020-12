ROMA-CAGLIARI: le pagelle. KARSDORP "Ci scusiamo per il disagio" 7,5 - VERETOUT "Tuttologo" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La terapia del dolore. Nell'ultima del 2020 (a mai più), la Roma solletica la solita gamma di gradazioni emotive: dalla pienezza del primo tempo, al rimpianto per una maggior concretezza, al timore fino all'ansia e alla rassegnazione di inizio secondo tempo che neanche stavolta ci sarà lieto fine. E poi il sollievo, il piacere e il gusto di andare a issarsi al 3° posto.

Karsdorp, nonostante il ritardo, è il migliore, Veretout uno splendido tuttologo, Cristante pare "arruolato".

MIRANTE 6 - Con le mani ha poco lavoro, con i piedi lo sbriga come può. DAL 74' PAU LOPEZ 6 - Indovina l'angolo, non il centimetro.

MANCINI 6,5 - Nel raptus di inizio secondo tempo è quello con le maggiori escoriazioni, tra errori tecnici e duelli persi. Prima però aveva fatto il cacciatore di taglie e, alla cassa, il suo punto è quello decisivo.

CRISTANTE 7 - Arruolato. Se per un tempo la pressione del Cagliari si frantuma ripetutamente è per quelle giocate taglia-linee che la carta d'identità da centrocampista gli autorizza, chiuderebbe anche con un assist lungo circa 70 metri se Pedro avesse maggior cura del dono. E mostra confortanti progressi difensivi. DAL 73' SMALLING 6,5 - Da un'area all'altra: nella propria rassicura, nell'altrui è complice nel gol di Mancini.

KUMBULLA 6 - La scarica del Cagliari si manifesta dal suo lato, dove Nandez agita i cattivi pensieri. Per un tempo, comunque, aveva accumulato vantaggio. DAL 63' IBANEZ 6,5 - "Chiamo mi' cugino eh". Mio cugino è Roger, mezzo brasiliano e soprattutto uruguaiano, sguardo torvo sopra 186 centimetri, principalmente di gambe e muscoli nervosi.

KARSDORP 7,5 - Trenitalia. Perché 3 anni e mezzo di ritardo neanche a un professionista del mestiere. Quel che conta, però, è che sia arrivato: collegato al resto della comunità, offre sussidi difensivi, di palleggio e percuote la corsia da dove crescono due assist. Il secondo, rigando la fiancata avversaria. Ci scusiamo per il disagio.

VERETOUT 7 - Tuttologo. Quello che ai comuni mortali andrebbe vietato con decreto regio, a lui riesce. Palleggio? Lo faccio. Presso? Neanche a dirlo. Inserimenti? Certo. Gol? Pure.

VILLAR 6,5 - Erano circa le 21.48 quando sbagliava chiaramente il primo passaggio che memoria romanista ricordi. E' causa del rigore ma è un profumatore per ambienti.

PERES 6,5 - Più Bruno nel primo tempo tra finte ondulatorie, sprint, pallonetti e gestualità di chi conosce meglio gli spicchi del pallone. Poi torna a dar cenni di Peres.

PEDRO 5 - Alla ricerca di Pedro. Si mostra annebbiato davanti a Cragno: se per la prima volta può sgravarsi di demeriti per la parata avversaria, sulla seconda non c'è appello. DAL 63' PELLEGRINI 6 - Con l'idea di riportare il dominio del pallone tra le proprietà della Roma.

MKHITARYAN 6,5 - La scorciatoia. Segui Henrikh, lui ti dirà: così nasce l'1-0, con l'apertura illuminante per Karsdorp, così più volte trova la giusta strada che sia un dribbling o un passaggio.

DZEKO 6,5 - Ha un'aura tecnica che gli permette di spargersi e allungarsi ovunque. In quei casi, però, è un di più, comunque gradito. Nell'area, invece, è un bisogno impellente. DAL 78' MAYORAL 5 - Oltre i confini del giustificabile.

FONSECA 6,5 - Una vittoria terapeutica: per l'umore, per la classifica ancora di più, per mostrare ai suoi che, insieme, anche i momenti di smarrimento possono essere superati. Buon panettone.

@MirkoBussi