CSKA SOFIA-ROMA: le pagelle. MILANESE "Il bello dei debuttanti" 6,5 - PERES "Blando" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - L'emozione di Milanese ripaga della presenza in Bulgaria, dove la Roma sporca il suo cammino europea sfigurando di fronte al CSKA Sofia, fin qui due punti e neanche un gol segnato nel girone di Europa League. Se doveva essere un modo per pesare la pura ambizione che scorre nella rosa, Fonseca trova conforto solo nel giovane 62 che mostra intenzioni serie.

BOER 5,5 - I più pericolosi sono quelli che, teoricamente, dovrebbero stare dalla sua parte. Debole sul primo gol.

FAZIO 5 - Sotto la scocca imponente, ormai, fatica a nascondere le fragilità.

KUMBULLA 6 - Centellinato. DAL 46' SMALLING 6 - Giro di prova.

JESUS 5,5 - Pericolante.

PERES 5 - Un contratto prossimo alla scadenza, il recente sorpasso di Karsdorp nella corsia, nulla pare smuoverlo da un approccio blando alle mansioni da svolgere. Ah, suggerisce persino a Fazio l'intuizione del retropassaggio-assist. DAL 82' TRIPI SV - A chi il primo gol, a chi la prima ammonizione. Comunque, un battesimo.

DIAWARA 5,5 - Il senso di responsabilità, dopo il misfatto del 2-1, lo porta ad alzarsi dalla sedia e consegnare palloni da una parte all'altra.

MILANESE 6,5 - Gioca con l'ambizione che appartiene a chi ne sa della materia, pure se appena arrivato. E poi l'esultanza, incredula e emozionata, che giustifica appieno un viaggio in Bulgaria di giovedì. Il bello dei debuttanti. DAL 62' VILLAR 6 - Per cercar di rimettere ordine alle cose.

BAMBA 6 - In bocca al lupo. DAL 62' KARSDORP 5,5 - Senza portare molto di meglio.

PEREZ 5 - Sotto l'enorme nube di fumo di buona volontà, resta ben poca sostanza qualitativa.

PEDRO 6 - Pedro, spiegaci come si fa a mantenere la stessa volontà, la stessa dedizione, lo stesso desiderio anche in un giovedì in Bulgaria senza motivi di classifica. Esemplare.

MAYORAL 5,5 - Senza rispondere alla chiamata.

FONSECA 6 - Non trova validi motivi per rimettere mano alla formazione che stava già ipotizzando per domenica.

@MirkoBussi