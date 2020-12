BOLOGNA-ROMA: le pagelle. MKHITARYAN "Anello di congiunzione" 7,5 - SPINAZZOLA "Sinistra in libertà" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - A (far) riveder le stelle. Quelle che vengono al Bologna, come nei fumetti, quando gli artisti offensivi della Roma conversano e combinano mettendo a soqquadro la già precaria struttura difensiva di Mihajlovic. Spinazzola offre il solito, Mkhitaryan fa per tutti e poi anche per sé, Veretout va dritto al punto con Villar a prendersi cura della costruzione. Sulla ruota panoramica giallorossa compare addirittura Karsdorp.

PAU LOPEZ 6 - Buon compleanno.

KUMBULLA 6 - Solo l'infortunio a guastargli il riposino pomeridiano. DAL 67' SMALLING 6 - Prova gomme superata.

CRISTANTE 5 - L'encomio alla disponibilità non basta a coprigli i debiti di giornata accumulati. Se porta vantaggi in costruzione, questi si sperperano ancora troppo nella fase opposta.

IBANEZ 6,5 - Sceriffo della contea. Mostra la fondina con la pistola anche quando non ce ne sarebbe bisogno ma sutura le minime perdite in profondità.

KARSDORP 7 - Eppur si muove! Manda in infermeria il diretto avversario sull'assist per Mkhitaryan, sale sulla giostra offensiva della squadra e approfondisce persino una diagonale difensiva.

VERETOUT 7,5 - Con Villar a gestire le operazioni di costruzione, rimette la mimetica da assaltatore e percuote verticalmente il Bologna fino a farsi consegnare il pallone dello 0-4. Dritto al punto. DAL 81' PEREZ SV - Senza riuscire a prender parte.

VILLAR 7 - Centralina. Se il calcio è un gioco di decisioni, le sue mostrano una saggezza spropositata donando armonia e scorrevolezza all'intera proposta. DAL 91' DIAWARA SV - In coda.

SPINAZZOLA 7,5 - Sinistra in libertà. Fa fuori tutto ciò che incontra sulla sua corsia e, quando rientra, squarcia la difesa avversaria per servire Pellegrini. DAL 91' CALAFIORI SV - Con in mano gli appunti del titolare.

PELLEGRINI 7,5 - Incastonato a dare e ricevere in trequarti: abbellisce, rifinisce e completa gli affreschi offensivi della squadra.

MKHITARYAN 7,5 - Pre-assist a Spinazzola, assist a Veretout, gol. Per tutti e per sé, l'anello di congiunzione tra il dire e il fare è nel mare di qualità che cosparge Lord Mkhitaryan.

DZEKO 6,5 - Quelli del Bologna gli corrono dietro faticando anche a restarne aggrappati alle caviglie. Lui molto distribuisce, una la finalizza, altrettanto sparge a lato. DAL 81' MAYORAL 6 - Rimbalzato dal palo all'ingresso alla festa.

FONSECA (NUNO CAMPOS) 7 - Dolce e potente, la sua squadra che torna a mostrarsi nella veste migliore. Il Bologna, per natura, quasi s'incastra a perfezione tra gli ingranaggi della Roma che però vanno oltre, più che azzannandola, quasi riducendola in polvere.

@MirkoBussi