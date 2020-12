ATALANTA-ROMA: le pagelle. MIRANTE "Effetti collaterali" 5 - MKHITARYAN "Alta fedeltà" 6

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Ripartire dal via. Neanche la velocità presa nel trittico Sassuolo-Bologna-Torino dà alla Roma lo slancio necessario per saltare un ostacolo della sua (presunta) altezza, dopo essersi già schiantata a Napoli tre settimane prima.

E la squadra di Fonseca è costretta a tornare al punto di partenza, dovendo farlo non per aver perso, come il ciclo del calcio impone, ma di nuovo a stra-perdere.

MIRANTE 5 - L'effetto palliativo pare svanito. Restano solo gli effetti collaterali della scelta di iniziare la stagione con la necessaria promozione .

MANCINI 5,5 - Distribuisce la sofferenza nel tempo riuscendo, almeno in parte, a nasconderla.

SMALLING 5,5 - Per un po' rimpicciolisce Zapata, poi l'attaccante torna a misura naturale nell'1-1 e da lì perde l'orientamento.

IBANEZ 5 - Nel saloon dei duelli tira un paio di schiaffi, alla fine, però, si ritrova scippato di oggetti di valore e portafogli.

KARSDORP 5,5 - Quasi impressiona che riesca a prender parte attivamente in un contesto d'alta intensità. Viene travolto, come gli altri, nelle ondate della ripresa.

PELLEGRINI 5 - Sfaldata la prima pressione, per arginare le mareggiate nerazzurre dovrebbe trasformarsi in ciò che meno gli appartiene, un mediano impermeabile. DAL 81' PEREZ SV - Quando ormai sul tavolo è rimasto ben poco.

VERETOUT 5 - Il tasso d'aggressività della Roma si misura dentro le sue capacità. Per un po' va a prenderne di petto a grappoli, con l'errore che spalanca al 3-1 però ferisce mortalmente le possibilità romaniste. DAL 81' VILLAR SV - Farà da inutile rimpianto.

SPINAZZOLA 5 - Parte ma non arriva. Ingolfato. DAL 66' PERES 5 - Come cercare di fermare un incendio con una pistola ad acqua.

PEDRO 4,5 - Sbriciolato dall'aggressività avversaria, al punto da abbassare gravemente la soglia di pericolosità. DAL 72' CRISTANTE 5 - Quando ormai c'è solo da correr dietro agli altri.

MKHITARYAN 6 - Alta fedeltà. Non tradisce le attese altrui, mettendo nuovamente piede nell'unico motivo di soddisfazione, né le proprie, mantenendosi dalla parte della tecnica quando tutto intorno volgeva verso il furore agonistico.

DZEKO 5,5 - I due piatti della bilancia: da un lato la morbidezza nel gol e nelle combinazioni offensive, dall'altro la violenza subita dagli avversari quando nel secondo tempo gli venivano sparati palloni paragonabili a richieste d'aiuto.

FONSECA 5 - Nel braccio di ferro con Gasperini viene schiacciato alla distanza, quando all'affievolirsi dell'aggressività e nella tenuta negli scontri individuali, non ha un ombrello tattico da aprire per ripararsi. Così, di nuovo, quando piove finisce per grandinare.

@MirkoBussi