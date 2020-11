ROMA-PARMA: le pagelle. MAYORAL "Urca Mayoral" 7,5 - MKHITARYAN "Super Saiyan" 8,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Così era, così è. Se vi pare. Oltre la sosta, le assenze (Smalling, in pratica Pellegrini, Kumbulla, Zaniolo e Dzeko, senza allungarsi troppo...) la Roma si mantiene solida ed effervescente: ammanetta il Parma, s'impossessa del campo e con 3 schiaffi convince la squadra di Liverani a concentrarsi sul resto del calendario già all'intervallo.

Appare Mayoral in tutto ciò che di buono può offrire ma la copertina è ancora di Mkhitaryan: 'Re Miki' ora quello che tocca rende d'oro.

MIRANTE 6 - Voce narrante.

IBANEZ 6,5 - Gli danno in consegna Gervinho. Lo accompagna all'uscita. DAL 53' JESUS 6 - Per l'ultimo tratto in discesa.

CRISTANTE 6 - Resta in guardiola.

MANCINI 6,5 - Pezzo dopo pezzo, sta montandosi la scocca del giocatore importante.

KARSDORP 6,5 - Come la fondazione giallorossa aiuta lodevolmente a ricercare scomparsi all'annuncio di ogni acquisto, così l'armonia della squadra di Fonseca può ritrovare il disperso olandese. Roma Cares.

VILLAR 7 - Ha in dote il saper scartare il pallone, schiarendolo dalla pressione avversaria: un'arte conosciuta agli alti piani del calcio. E su ogni cosa sparge manciate di logica. DAL 79' DIAWARA SV - Di ritorno.

VERETOUT 6,5 - Sgravato dalle necessità di costruzione, può perforare gli spazi in area avversaria. Scade leggermente nella valutazione per pecche di mira.

SPINAZZOLA 7 - Porta il cavatappi, con l'assist che stappa la partita e gonfia il sorriso di Mayoral. Poi corre, partecipa, corre, sbatte su una traversa e ancora corre. DAL 79' PERES SV - A vedere come va a finire.

PEDRO 6,5 - Manca nell'atto finale, non nelle associazioni di idee con Mkhitaryan e Mayoral.

MKHITARYAN 8,5 - Re Miki, quel che tocca dora. "Magic Box" ne estrae un altro paio di sorprese: una va dritta a testare il fissaggio della rete, l'altra è un'abile chiusura più simile al mestiere dell'attaccante. Super Saiyan.

MAYORAL 7,5 - Urca Mayoral! Esclama le sue credenziali ricamando delicatamente tra le linee e, ben più importante, procacciandosi e sfamandosi della minima profondità rimasta dietro la serraglia avversaria. Aspetta. Manda 'npo un attimo indietro (Cit.): cos'è quella? Una mitraglia? DAL 65' PEREZ 6 - Prima che vada via il sole.

FONSECA 7 - Sta portando la Roma oltre la necessità degli interpreti: gli avanzavano, è bene dirlo visto che per stile lui non lo rimarca come altri, Smalling, Kumbulla, Dzeko, Zaniolo e, in pratica, Pellegrini. Nonostante questo si manifesta al meglio, permettendogli di tenere elegantemente le mani al riparo dal freddo. Ora servirà custodirla dalle intemperie, impresa riuscita a pochi.

@MirkoBussi