ROMA-CLUJ: le pagelle. MAYORAL "La scoperta dell'acqua" 7,5 - PERES "Usa la testa" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma gira l'andata del girone d'Europa League con una prevendita valida per il passaggio all'eliminazione diretta. Arrotonda il bilancio con un 5-0 e scopre che c'è acqua sul pianeta Borja Mayoral. Bruno Peres usa la testa in ogni termine, Spinazzola si conferma galoppante.

PAU LOPEZ 6,5 - Il ritorno alla parata. Come una luce in fondo al tunnel.

FAZIO 6 - Vedetta di destra.

IBANEZ 7 - Dietro il principale pericolo da combattere è la noia. Così si cambia d'abito e va a trovar piacere nell'area altrui. DAL 61' SMALLING 6 - Mezz'ora di cyclette.

KUMBULLA 6 - Fa le faccende di casa.

PERES 7 - Usa la testa, ha detto ieri in conferenza. Pure per far assist a Mayoral, confezionando un'azione che aveva prodotto autonomamente. Benedetto coprifuoco.

VILLAR 6 - Un peccato in costruzione che però nasconde sotto al ritmo di flamenco con cui interpreta il gioco.

CRISTANTE 6 - Qualche imbarazzo di costruzione che viene lavato via dalla discesa che immediatamente prende la partita. DAL 74' MILANESE 6,5 - Anno 2002. Lascia un buon odore.

VERETOUT 6,5 - Monta il settaggio da mezzala e va in automatico. DAL 46' PEDRO 7 - Lezione: non entra per partecipare ma per colpire, anche di giovedì, anche in un girone d'Europa League a porte chiuse in una gara dal risultato già contrattato. E colpisce. Uno che fa sul serio.

SPINAZZOLA 7 - Furia. Ormai galoppa incontrastato sulla corsia e non dà neanche il tempo di sedersi che già ha svoltato e messo dentro l'assist dell'1-0. DAL 46' JESUS 6 - Buona per raggiungere eventuali bonus di contratto.

MAYORAL 7,5 - Scoperta l'acqua sul pianeta Borja. C'è speranza di una vita oltre Dzeko.

MKHITARYAN 6,5 - Rompe lo 0-0 di testa, poi si mette a dispensar caramelle all'ingresso dell'area di rigore. DAL 46' PELLEGRINI 6,5 - Passeggia elegantemente sugli scavi del primo tempo.

FONSECA 6,5 - Tanto voleva e tanto ottiene: la Roma sequestra la partita neanche dopo un minuto. Trova i 3 punti, rafforza il primo posto, dosa i più affidabili e scopre Mayoral. Meglio di così, sembrava difficile immaginarla.

