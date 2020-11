I VOTI DEGLI ALTRI - Veretout "entra e cambia subito la partita", Spinazzola: "la conferma". Fonseca "in emergenza totale ne esce alla grandissima"

Con due turni d'anticipo la Roma stacca il pass per i sedicesimi di Europa League e lo fa battendo in scioltezza il Cluj per 2-0. A causa dell'emergenza dovuta ai tanti assenti in difesa, Paulo Fonseca (6,93) è costretto a snaturare la sua Roma, ma il risultato non cambia. "Il portoghese si inventa di tutto: Spinazzola terzo di difesa, Veretout quinto di centrocampo. È in emergenza totale, ne esce alla grandissima" (Gazzetta dello Sport). I meriti della vittoria, però, il tecnico li deve condividere con Veretout (7), entrato nella ripresa e migliore in campo anche ieri: "cambia subito la partita" (Corriere della Sera). Solita prestazione positiva di Spinazzola (6,57): "Parte centrale di destra a tre ma si allarga per andare in marcatura su Pereira. Spesso sostituisce Cristante in fase di costruzione. E' la conferma" (Il Messaggero). Menzione speciale anche per Riccardo Calafiori (6,07): "Supera la prima prova in Europa mettendo in mostra un paio di volte la sua potenza fisica" (Il Tempo).

Unico neo la prova sottotono di Carles Perez (5,64): "Non riesce mai a trovare la posizione" (Gazzetta dello Sport). Insufficiente anche Bruno Peres (5,93): "Serata al piccolo trotto" (Il Messaggero).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6

Spinazzola 6,57

Cristante 6,5

Jesus 6,28

Bruno Peres 5,93

Villar 6,28

Diawara 6,21

Calafiori 6,07

Carles Perez 5,64

Pellegrini 6,14

Borja Mayoral 6,14

Veretout 7

Dzeko 6,07

Mkhitaryan 6,42

Milanese 6,37

Tripi ng

Fonseca 6,93

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6

Spinazzola 7

Cristante 6

Jesus 6

Bruno Peres 6

Villar 6

Diawara 6,5

Calafiori 6

Carles Perez 5,5

Pellegrini 6

Borja Mayoral 6

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6,5

Milanese ng

Tripi ng

Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Jesus 6

Bruno Peres 6

Villar 6,5

Diawara 6,5

Calafiori 6

Carles Perez 6

Pellegrini 6,5

Borja Mayoral 6,5

Veretout 7

Dzeko 6,5

Mkhitaryan 6,5

Milanese 6

Tripi ng

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Spinazzola 6,5

Cristante 7

Jesus 6,5

Bruno Peres 6

Villar 6

Diawara 6

Calafiori 6

Carles Perez 5,5

Pellegrini 6

Borja Mayoral 6

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6

Milanese ng

Tripi ng

Fonseca 7

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Spinazzola 7

Cristante 6,5

Jesus 6,5

Bruno Peres 5,5

Villar 6,5

Diawara 6

Calafiori 6

Carles Perez 5,5

Pellegrini 6

Borja Mayoral 6

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6,5

Milanese 6,5

Tripi ng

Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Jesus 6,5

Bruno Peres 6

Villar 6,5

Diawara 6

Calafiori 6,5

Carles Perez 5,5

Pellegrini 5,5

Borja Mayoral 6

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6,5

Milanese 6,5

Tripi ng

Fonseca 7

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Spinazzola 6

Cristante 6,5

Jesus 6

Bruno Peres 6

Villar 6,5

Diawara 6,5

Calafiori 6

Carles Perez 5,5

Pellegrini 6,5

Borja Mayoral 6

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6,5

Milanese ng

Tripi ng

Fonseca 6,5

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Jesus 6,5

Bruno Peres 6

Villar 6

Diawara 6

Calafiori 6

Carles Perez 6

Pellegrini 6,5

Borja Mayoral 6,5

Veretout 7

Dzeko 6

Mkhitaryan 6,5

Milanese 6,5

Tripi ng

Fonseca 7