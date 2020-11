I VOTI DEGLI ALTRI - Pedro è 'stellare', Dzeko 'unico', Spinazzola inarrestabile e Mancini eccellente: la miglior Roma della stagione

LAROMA24.IT - La Roma sfodera una prestazione convincente, asfalta senza rischi la Fiorentina 2-0 e aggancia in classifica Inter e Napoli a quota 11 punti. Tutti promossi a pieni voti, a partire dal tridente in attacco: Dzeko (6,8), che è "unico. C'è una Roma con lui e una senza" (Gazzetta dello Sport), Pedro (7,1) e il gol "è il giusto premio a un calciatore stellare, per qualità e dedizione" (Il Romanista) e Mkhitaryan (6.7) che serve il quarto assist in campionato ("I campioni sono così: incidono in profondità, nonostante gli alti e bassi") (Corriere dello Sport).

Inarrestabile Spinazzola, ieri anche in rete, e di grande rilievo la prestazione di Mancini, Smalling ed Ibanez. In evidenza anche Lorenzo Pellegrini (6,7): "La partita giusta con gli spazi per esaltarsi nel gioco palla a terra con i compagni. E fa anche tanta interdizione" (Il Tempo). Copertina anche per il tecnico Fonseca (7): "La miglior Roma stagionale adesso è chiamata alla conferma" (Corriere della Sera).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 6,28

Mancini 6,9

Smalling 6,7

Ibanez 6,6

Karsdorp 6,4

Pellegrini 6,7

Veretout 6,4

Spinazzola 7,07

Pedro 7,1

Mkhitaryan 6,7

Dzeko 6,8

Carles Perez 5,8

Bruno Peres 6

Cristante 6

Kumbulla S.V.

Fonseca 7





IL MESSAGGERO

Mirante 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 6,5

Veretout 6

Spinazzola 7

Pedro 7,5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 7

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 6,5





IL TEMPO

Mirante 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 7

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante 6

Kumbulla S.V.

Fonseca 7





GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6

Mancini 7

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola 7

Pedro 7

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 7





CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 7

Karsdorp 6,5

Pellegrini 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola 6,5

Pedro 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 7





CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6,5

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 7

Veretout 6,5

Spinazzola 7,5

Pedro 7,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 7,5





LA REPUBBLICA

Mirante 7

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Veretout 6

Spinazzola 7,5

Pedro 7

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Carles Perez 5

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 7





IL ROMANISTA

Mirante 6

Mancini 7

Smalling 7

Ibanez 7

Karsdorp 6,5

Pellegrini 7

Veretout 7

Spinazzola 7

Pedro 7,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Carles Perez 6

Bruno Peres 6

Cristante S.V.

Kumbulla S.V.

Fonseca 7