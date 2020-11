I VOTI DEGLI ALTRI: Mkhitaryan "da incanto", Fonseca "osa e vince", Pedro "l'uomo in più". Mayoral "un fantasma"

LAROMA24.IT - Privata all'ultimo di Dzeko, poi di Spinazzola in corsa. Ostacoli in corsa che però non frenano la corsa della Roma, che a Marassi rifila tre gol al Genoa e complice una giornata fortunata dal punto di vista dei risultati può risalire in zona Champions e guardare dall'alto in basso Juve, Inter e Atalanta. Il miglior modo per arrivare alla sosta per le nazionali per l'undici di Paulo Fonseca (7,21), che "osa, sorprende e vince: in pochi sostituirebbero un attaccante con un centrocampista per cambiare la partita" (Corriere dello Sport). "Si è messo in testa di essere il precario più vincente di sempre" (Il Tempo).

La mossa che ha cambiato la partita è stato il cambio: fuori uno spento Borja Mayoral (5,29), che "sparisce ancora prima di cominciare. Non la vede mai, non si vede mai. La Roma ha bisogno di un vice-Dzeko più reattivo" (Il Messaggero). Dentro Cristante e Mkhitaryan (8,5) falso nueve. Il risultato è la prima tripletta in giallorosso per l'armeno: "Trascinatore silenzioso" (Il Messaggero), "un incanto vederlo giocare" (Il Tempo). Non fa notizia invece la bella prova di Pedro (6,86): "l'uomo in più, l'intesa con Mkhitaryan è sotto gli occhi di tutti. Corre come un ragazzino" (Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 5,79

Ibanez 6,14

Karsdorp 5,93

Pellegrini 6,71

Veretout 6,79

Spinazzola 6,25

Pedro 6,86

Mkhitaryan 8,5

Borja Mayoral 5,29

Bruno Peres 6,5

Cristante 5,71

Villar sv

Fonseca 7,21





IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Veretout 6,5

Spinazzola 6,5

Pedro 7,5

Mkhitaryan 9

Borja Mayoral 4,5

Bruno Peres 6

Cristante 6

Villar sv

Fonseca 8





CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Veretout 7

Spinazzola sv

Pedro 6,5

Mkhitaryan 9

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 7

Cristante 5,5

Villar sv

Fonseca 7





GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 7

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Pellegrini 6

Veretout 7

Spinazzola 6

Pedro 7

Mkhitaryan 8,5

Borja Mayoral 6

Bruno Peres 6

Cristante 5,5

Villar sv

Fonseca 7





IL TEMPO

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 5,5

Ibanez 6

Karsdorp 6

Pellegrini 6,5

Veretout 7

Spinazzola sv

Pedro 7

Mkhitaryan 9

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 6,5

Cristante 5,5

Villar sv

Fonseca 7





CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Veretout 6,5

Spinazzola sv

Pedro 7

Mkhitaryan 8

Borja Mayoral 5

Bruno Peres 7

Cristante 6

Villar sv

Fonseca 7,5





LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibanez 6

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Veretout 7

Spinazzola sv

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8

Borja Mayoral 5,5

Bruno Peres 6,5

Cristante 5,5

Villar sv

Fonseca 7





IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 6

Pellegrini 6,5

Veretout 6,5

Spinazzola sv

Pedro 6,5

Mkhitaryan 8

Borja Mayoral 6

Bruno Peres 6,5

Cristante 6

Villar sv

Fonseca 7