CLUJ-ROMA: le pagelle. VERETOUT "Chiave francese" 7 - FONSECA "Vocabolario" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Saper rispettare gli impegni. Tra i primi comandamenti della vita di una squadra seria, c'è quello di mostrarsi all'altezza a prescindere da contorni e temperature. Quanto fa la Roma tra la nebbia, il freddo, nel minimo degli spettatori presenti e con una formazione costruita ad incastri. Ma da Cluj arriva un'altra vittoria, la quinta di fila, il bollino sul passaggio del turno e il 4° match, sugli ultimi 5, senza subire reti.

PAU LOPEZ 6 - Gli restano da prendere appena minutaglie di tiri. Comunque, prosegue nella terapia del giovedì.

SPINAZZOLA 6 - Un'ora senza farsi scoprire come adattato. DAL 63' MKHITARYAN 6,5 - Si fa fatica a tenerlo buono. Tanto da guadagnarsi il rigore.

CRISTANTE 6,5 - Dove lo metti sta. E non è poco.

JESUS 6 - Va a finire anche a destra. E senza dare nell'occhio.

PERES 6 - L'autosufficienza della squadra permette di chiudere gli occhi davanti alla malafatta davanti al portiere avversario.

VILLAR 6,5 - Anche sotto lo zero, nei pressi del domicilio di Dracula, è rintracciabile per tutti i compagni. Esempio di connettività mobile. 5G.

DIAWARA 6 - Aveva lasciato una squadra che perdeva a tavolino, ne ritrova un'altra che ha risalito la classifica e preso con due settimane d'anticipo il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. DAL 77' MILANESE 6,5 - Un indizio, come l'assist per Pedro, è un indizio. Già due, nonostante l'incuria di Peres, cominciano a suonare come una piacevole coincidenza.

CALAFIORI 6 - Sufficiente nella costanza.

PEREZ 6 - Salito sulla giostra vorrebbe gustarsi il panorama, invece è costretto a fare la fila. DAL 85' TRIPI SV - In bocca al lupo.

PELLEGRINI 6,5 - Gli unici fendinebbia del primo tempo sono i suoi piedi. DAL 45' VERETOUT 7 - Entra e scassina la porta prima con fortuna, poi con abilità dal dischetto. Inizia mezz'ala, finisce esterno destro. Chiave francese.

MAYORAL 6 - La cosa più incoraggiante è quel pugnetto rifilato alla bandierina nel giro di campo verso la panchina. Sintomo che ci stava prendendo gusto. DAL 63' DZEKO 6 - Papà è tornato a casa.

FONSECA 7 - Quando la lingua calcistica è comune e riconosciuta, il gioco del telefono funziona anche se inizia da Spinazzola centrale di destra e finisce con Jesus al suo posto e Veretout tutta fascia. Vocabolario.

