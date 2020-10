YOUNG BOYS-ROMA: le pagelle. DZEKO "Prendimi per mano" 6,5 - PEREZ "Carlo Speranza" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma scopre che per ora, dietro la prima fila, c'è poco altro. Una formazione rimediata non riesce a tenere il polso fermo davanti allo Young Boys che per lasciar passare deve vedere i volti di Spinazzola, Veretout, Dzeko e Mkhitaryan, spediti in campo insieme in segno di minaccia.

Lo stato di Pau Lopez è la buona notizia, Carles Perez fa da Carlo Speranza per un po', la missione per scoprire se c'è vita oltre il pianeta Dzeko andrà rinviata.

PAU LOPEZ 6,5 - La buona notizia. Presente, partecipe, sicuro, attivo, vivo e vegeto.

FAZIO 5,5 - Trapiantato in campo di colpo, esposto alle correnti esterne, è già materia miracolosa vederlo arrivare sulle sue gambe al gong finale.

KUMBULLA 6,5 - Dovrebbe fare il medico di pronto intervento per saturare le ferite nei duelli di chi lo circonda. Balbetta in costruzione fino a trovare il meglio della serata nell'area avversaria.

JESUS 6 - Scongelato e messo in tavola. Non dà indigestioni. DAL 70' PELLEGRINI SV - Per cercare strade inesplorate verso l'area avversaria.

KARSDORP 5 - Intorcinato tra chi poteva essere e chi attualmente è. Ogni cosa gli passa tra i piedi diventa di difficile comprensione. DAL 46' SPINAZZOLA 6,5 - Primo soccorso: trasporta la squadra ai fianchi della porta avversaria.

CRISTANTE 5,5 - Sul tovagliolo gli restano le macchie di costruzioni accidentali che spalancano il campo agli avversari. E' un metalmeccanico in grado di far straordinari senza farli gravare sul monte ore mensile, pare difficile che possa cambiar percorsi di studi e darsi all'ingegneria.

VILLAR 5,5 - Il buon profumo che aveva emanato quando faceva da spezia ad una pietanza corposa, si fa effimero quando gli chiedono di diventare la portata principale. DAL 59' VERETOUT 6 - Perché bisognava far sul serio.

PERES 6 - Il rumore che fa a sinistra è inquietante, riportato sulla retta via trova persino un gol a liberarlo di tutti i peccati.

PEREZ 6,5 - Carlo Speranza, nella traduzione. E' l'unico slancio d'ottimismo possibile fino all'arrivo dei rinforzi.

PEDRO 6 - L'ombrello della guida viene perso di vista dal resto della compagnia ai primi colpi di pioggia nel traffico pressante dello Young Boys. DAL 59' MKHITARYAN 6 - Porta l'assist decisivo. Quanto basta.

MAYORAL 5 - La missione per scoprire se c'è vita oltre il pianeta Dzeko andrà riprogrammata. Prevedibile e transitorio, pur se circondato da attenuanti. DAL 59' DZEKO 6,5 - Il gigante Dzeko prende per mano questa bambina Roma e l'aiuta ad attraversare la strada.

FONSECA 5,5 - La scelta della formazione è affidata a chi sa parametri qui sconosciuti quindi, seppur evidentemente rammendata, non giudicabile in via definitiva. A lasciare un sapore aspro, piuttosto, è la fragilità della proposta collettiva se privata dei fulcri principali. Tanto da dover aprire i cancelli e mandar dentro i cavalli di razza per riappropriarsi del maltolto.

@MirkoBussi