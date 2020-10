ROMA-CSKA SOFIA: le pagelle. VILLAR "Luminoso" 6,5 - DZEKO "Santino" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma non ha ancora vita propria. Uno soffio vitale, che sia tattico o sentimentale, che la animi a prescindere da chi la componga, tant'è che la squadra ha bisogno di avere il santino di Dzeko sul parabrezza per darsi una mossa. Fino al 70' è un lento trascinarsi sul campo che trova balzi oltre l'anonimato principalmente in Villar.

PAU LOPEZ 6,5 - Più che parare, sembra che lo centrino gli altri. Ha il merito di stare al posto giusto, quantomeno.

FAZIO 6,5 - Restaurato. Sta in piedi, pratica con piacere la marcatura preventiva, si salva dalla profondità avversaria e va persino in sovrapposizione.

SMALLING 6 - Finalmente di Roma vestito. Adempie agli obblighi. DAL 56' JESUS 6 - Gli fanno la domanda a piacere: duello in velocità. Passato.

KUMBULLA 6 - Mostra il distintivo. Tanto basta.

PERES 5,5 - A destra fa almeno rumore, a sinistra si guarda intorno. Nota da registrare: gli viene concesso il tiro da punizione gustosa.

CRISTANTE 5,5 - Vietato spingersi oltre l'ordinaria amministrazione.

VILLAR 6,5 - Luminoso. Quel che tocca lo ridistribuisce con rinnovato biancore.

SPINAZZOLA 5,5 - Passa con la piallatrice su Vion. Ma cestina tutto il vantaggio accumulato con rifiniture masticate. DAL 46' KARSDORP 5 - In viaggio per ritrovare se stesso. La meta pare ancora lontana.

PEREZ 5,5 - Il suo sinistro perde respiro tra i vicoli del centro. DAL 75' PELLEGRINI 6,5 - Porta volume alle giocate offensive.

MKHITARYAN 6 - La cosa migliore gli finisce sulla traversa. DAL 46' PEDRO 6 - Cos'è la mentalità vincente? Quello che permette ad un 33enne pluridecorato di subentrare all'intervallo e avere il desiderio di battere l'avversario senza starne a cercare la provenienza su internet. Dia lezioni.

MAYORAL 5 - Fatica ad associarsi a chi lo circonda fino a imbattersi in una serie di scelte che ne complicano solo la prestazione. DAL 70' DZEKO 5,5 - Nei suoi meriti, forse, c'è il difetto peggiore della Roma tutta, quello di darsi una sistemata al vestito soltanto alla vista del suo miglior giocatore. Maltratta il pallone migliore dell'incontro.

FONSECA 5,5 - Seppur per superare il girone iniziale di Europa League basti il minimo sindacale, oggi la squadra si tiene al di sotto degli obblighi contrattuali.

@MirkoBussi