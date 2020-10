I VOTI DEGLI ALTRI - Pedro 'l'uomo della provvidenza', Dzeko 'sale in cattedra', Mkhitaryan 'ha sempre un'idea in più'

Vince largamente, nonostante l'iniziale svantaggio, la Roma, che contro il Benevento centra la seconda vittoria di fila, la prima stagionale all'Olimpico. Nel 5 a 2 alla squadra di Inzaghi a brillare è la stella di Pedro: "È l'uomo della provvidenza. Segna la seconda rete di fila e toglie la Roma da una situazione di iniziale pericolo. E si procura il rigore della vittoria" (Il Messaggero). Prestazione autorevole anche per Edin Dzeko, che trova i primi due gol stagionali: "Ci mette un po' a carburare, poi sale in cattedra con la doppietta e il lancio per Pedro sul rigore" (La Gazzetta dello Sport)

Nonostante qualche errore, grande prova anche di Henrix Mkhitaryan: "Ha sempre un'idea in più da mettere in campo. Lo dimostrano i due assist per Dzeko" (La Gazzetta dello Sport). Ancora bene Antonio Mirante, capace di parare un calcio di rigore ma sfortunato sulla ribattuta successiva: "È Infilzato dal fuoco amico di Ibanez si prende la rivincita con il lancio da perfetto centrocampista che innesca l’azione del 2-1. Para anche il rigore a Lapadula, che lo beffa solo sulla respinta. Pau Lopez è a tutti gli effetti il secondo portiere" (Il Corriere della Sera)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

IL MESSAGGERO

Mirante 6,5

Santon 5,5

Ibanez 5

Mancini 5,5

Spinazzola 6,5

Cristante 6

Veretout 6

Pedro 7,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 8

Peres ng

Villar ng

Carles Perez 6,5

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6





CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 7

Santon 6

Ibanez 5,5

Mancini 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Veretout 5,5

Pedro 7

Pellegrini 6

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Peres 6

Villar 6,5

Carles Perez 7

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6,5

Santon 6

Ibanez 5,5

Mancini 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Veretout 6

Pedro 7

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 7,5

Peres 6

Villar 6

Carles Perez 6,5

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5





IL TEMPO

Mirante 6,5

Santon 5,5

Ibanez 5,5

Mancini 6

Spinazzola 7

Cristante 7

Veretout 6

Pedro 7,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 7

Peres 6

Villar 6,5

Carles Perez 7

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5





LA REPUBBLICA

Mirante 6,5

Santon 6

Ibanez 5,5

Mancini 6

Spinazzola 6,5

Cristante 6

Veretout 6

Pedro 7

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 6

Dzeko 7

Peres ng

Villar 6,5

Carles Perez 7

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5





CORRIERE DELLA SERA

Mirante 7,5

Santon 6

Ibanez 5

Mancini 6,5

Spinazzola 6,5

Cristante 6,5

Veretout 5,5

Pedro 7,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Peres 5,5

Villar 6,5

Carles Perez 7

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 7





IL ROMANISTA

Mirante 7

Santon 6

Ibanez 6

Mancini 6,5

Spinazzola 6,5

Cristante 7

Veretout 6

Pedro 7,5

Pellegrini 6,5

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 7

Peres 6

Villar 6,5

Carles Perez 6,5

Kumbulla ng

Mayoral ng

Fonseca 6,5