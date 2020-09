I VOTI DEGLI ALTRI: Spinazzola 'il migliore'. Pedro 'la sorpresa'. Fonseca 'avaro nei cambi'

LAROMA24.IT - La stagione della Roma si apre con un pareggio per 0-0 sul campo dell'Hellas Verona. Il migliore in campo è senza dubbio Spinazzola, che per tutti i quotidiani è il giocatore imprendibile sulla fascia sinistra. Sotto tono Mkhitaryan, che dopo un buon precampionato non riesce a lasciare il segno. Peggiore di tutti Fonseca, che non trova soluzioni offensive per sbloccare la gara e che lascia in panchina per novanta minuti Dzeko.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Corriere dello Sport, La Repubblica, Il Romanista)

Mirante 6.42

Mancini 6

Cristante 5.78

Ibanez 5.28

Karsdorp 5.85

Diawara 5.21

Veretout 6.07

Spinazzola 7.07

Pedro 6.21

Pellegrini 5.64

Mkhitaryan 5.21

Santon NG

Kluivert NG

Villar NG

Fonseca 5.08

IL MESSAGGERO

Mirante 6.5

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 5

Karsdorp 6

Diawara 5.5

Veretout 6.5

Spinazzola 7

Pedro 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5.5

Santon NG

Kluivert NG

Villar NG

Fonseca 5

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6.5

Mancini 6

Cristante 5.5

Ibanez 5

Karsdorp 5.5

Diawara 5

Veretout 6

Spinazzola 7

Pedro 6

Pellegrini 5

Mkhitaryan 4.5

Santon NG

Villar NG

Kluivert NG

Fonseca 4

GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 7

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 6

Karsdorp 6

Diawara 5

Veretout 6

Spinazzola 7

Pedro 6.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Santon 5.5

Villar NG

Kluivert NG

Fonseca 5.5

LA REPUBBLICA

Mirante 6.5

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 5

Karsdorp 5.5

Diawara 5

Veretout 5.5

Spinazzola 7.5

Pedro 6.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Santon NG

Villar NG

Kluivert NG

Fonseca 4.5

IL ROMANISTA

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 5.5

Karsdorp 6.5

Diawara 5.5

Veretout 6.5

Spinazzola 7

Pedro 6.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Santon NG

Villar NG

Kluivert NG

IL TEMPO

Mirante 6

Mancini 6

Cristante 5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Diawara 5.5

Veretout 6

Spinazzola 7

Pedro 6

Pellegrini 4.5

Mkhitaryan 5

Santon 6

Villar NG

Kluivert 6

Fonseca 6

CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6.5

Mancini 6

Cristante 6

Ibanez 5.5

Karsdorp 6.5

Diawara 5

Veretout 6

Spinazzola 7

Pedro 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5.5

Santon NG

Villar NG

Kluivert NG

Fonseca 5.5