CAGLIARI-ROMA: le pagelle. MKHITARYAN "Dolce Henrikh" 7,5 - VILLAR "Villar Borghese" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Il lato positivo: la Roma mette il Cagliari sulla riga del Lecce, dopo aver raccolto la qualificazione agli ottavi di Europa League. Un modo per vedere le cose da un punto di vista diverso, nonostante la formazione di Maran, in evidente stato di decomposizione, riesca a tenere fin troppo in equilibrio il punteggio.

A rendere tutto più dolce è Mkhitaryan, il debuttante Villar invece mostra "tratti aristocratici".

PAU LOPEZ 6 - Più che un pallonetto, quella di Joao Pedro è una tortura. Lascia perplessità sparse, prima di ricomporre la sufficienza con il rigore parato e riconsegnato involontariamente.

PERES 6,5 - Bruno II. Diligente, applicato fino a rivelare risvolti piacevoli che fanno valutare l'opportunità della seconda possibilità. DAL 84' SANTON SV - Senza voto ma con ammonizione.

SMALLING 5,5 - Apprezzato per il rigore con cui svolge la differenziata solitamente, oggi, invece, ammucchia sporcizie tecniche e avanzi di falli di mano.

FAZIO 5,5 - Senza procurare danno o giovamento. Incerto.

KOLAROV 6 - Aspetta la mano buona. E capita su punizione. Sul resto, passa quando deve, gioca quando gli spetta.

VILLAR 6,5 - Mostra tratti aristocratici nella trasmissione del pallone oltre che nella sua totale gestione. Certo, se allontanato dal guinzaglio di Cristante a volte rischia di venir travolto dal traffico. Villar Borghese.

CRISTANTE 6 - "Gioca dove ti posso vedere", sembra dire al giovane Villar. Paterno.

UNDER 7 - Attacca i cavi all'alimentatore della squadra e trova forma compiuta, come nella palla da cui Mkhitaryan aprirà il tappo e farà brindare Kalinic. E rincorre anche all'indietro. DAL 76' PEREZ SV - Nulla, a parte un retropassaggio masochistico a Pau Lopez da oltre 50 metri.

MKHITARYAN 7,5 - Dolcificante: aggiusta i sapori della costruzione prima di servire sulla tavola di Kalinic o Kluivert piatti, e palloni, dal gusto sublime. Dolce Henrikh.

KLUIVERT 7 - Il Justin contundente. Quello che scende giù dritto verso la porta avversaria senza fermarsi a guardare null'altro lungo la strada. DAL 84' VERETOUT SV - Mossa di sicurezza.

KALINIC 7 - Porti via un pugno di sabbia dalla Sardegna e la conservi a casa visto il potere del Cagliari sulle sue doti realizzative. All'andata il gol annullato, al ritorno doppietta con assist: non perdiamoci di vista.

FONSECA 6,5 - Il risultato forse è l'aspetto meno convincente per una squadra che mostra ancora problemi ad equilibrare i "costi" calcistici con il fatturato finale, vale a dire quanto produce o concede e quanto raccoglie o paga effettivamente. Intanto, almeno, ha girato l'inerzia.

@MirkoBussi