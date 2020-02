ROMA-GENT: le pagelle. PEREZ "Beata incoscienza" 7 - CRISTANTE "Fuori menù" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Strizzando gli occhi per il sapore, la Roma butta già il Gent, antibiotico d'Europa League, sperando abbia effetti a breve durata. La mediocre cifra tecnica dei belgi fa riemergere la squadra di Fonseca, ancora arrovellata nei suoi pensieri nefasti.

A liberarla dal male non a caso è l'ultimo arrivato Carles Perez, il meno esposto alle tossine giallorosse.

PAU LOPEZ 5,5 - Da una parte para, dall'altra spaventa coi piedi. Raccoglie un pallone vagante e poi ne sbatacchia un altro. Alla fine, sono più i rischi procurati che gli interventi a favore.

SPINAZZOLA 5 - Rispetto agli altri, ha un problema in più ad affliggerlo: perché mi trovo a destra? Perplessità che lo accompagnano fino all'uscita. DAL 69' SANTON 6,5 - Rispetto al predecessore, trova il modo anche di ritrovarsi dall'altra parte fino a produrre il cross della migliore occasione romanista.

SMALLING 6 - Ha un merito: quello di ridurre allo stretto indispensabile ogni giocata.

FAZIO 6 - Segue la traccia di Smalling: badare al sodo. Ci riesce, nonostante qualche colpo di tosse.

KOLAROV 5,5 - Buca lo schermo nel finale, quando sormonta il marcatore avversario e per poco non fa 2-0. Prima di quello aveva nascosto con l'esperienza gli imbarazzi per avversari quasi fuori portata per capacità atletiche.

CRISTANTE 5,5 - Come andare in pizzeria e chiedere un'orata. Ha nel contrasto, nella marcia fisica fino all'inserimento le migliori prerogative. Gli viene chiesto di immergersi tra i centrali e occuparsi della prima costruzione in una squadra che, ora, fatica a muovere passi. Fuori menù.

VERETOUT 6 - Diminuita la pressione, si costringe quasi contronatura a rimanere attappato al centrocampo. Normalizzato.

PEREZ 7 - Puro, innocente fino all'ingenuità: corre e rincorre palloni, una volta che ne è in possesso prova un dribbling, uno scarto, una qualsiasi giocata, persino azzarda un tiro. Normale, dirà. Straordinario, qui e ora, capirà. Beata incoscienza.

PELLEGRINI 5 - Piedi e idee infettati dal malanno di stagione. DAL 79' MKHITARYAN 6 - Fa comparire un pallone invitante in area come a pochi era successo fin lì.

PEROTTI 5,5 - Finisce per sgonfiare il pallone tra giocate ripetitive. DAL 81' KLUIVERT SV - Per gli ultimi giri.

DZEKO 6 - Uno dei guasti tecnici della Roma si consuma nella sua interpretazione del ruolo: tanto necessario come ponte per la rifinitura delle azioni, quanto mancante nell'ultimo tratto di campo. In attesa di nuove strade, andrebbe sdoppiato.

FONSECA 6 - Da qualche parte bisognerà pur ricominciare. Fosse questo.

@MirkoBussi