I VOTI DEGLI ALTRI - Mkhitaryan "sontuoso", Pellegrini "non esce dal buco nero", Dzeko "si diverte"

LAROMA24.IT - La Roma torna finalmente a vincere anche in campionato. Il protagonista del successo ottenuto all'Olimpico con il Lecce è Mkhitaryan (7.42) che: "gioca un primo tempo sontuoso. La sua miglior prova in maglia giallorossa". Promosso a pieni voti anche Dzeko (7.21) che grazie al suo gol ha agganciato Montella al sesto posto della classifica all time. Ancora in difficoltà invece Pellegrini (5.64), che dopo i fischi ricevuti contro il Gent: "Prova ad uscire dal buco nero ma non ci riesce. Sbaglia due occasioni nel primo tempo e si intristisce. Fonseca lo cambia dopo 45' per proteggerlo".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6.07

Peres 6

Mancini 6.14

Smalling 7

Kolarov 6.71

Veretout 6.5

Cristante 6.21

Under 6.78

Pellegrini 5.64

Mkhitaryan 7.42

Dzeko 7.21

Kluivert 6,21

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 6.85

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 6

Peres 6

Mancini 6

Smalling 7

Kolarov 6.5

Veretout 6.5

Cristante 6

Under 7

Pellegrini 5

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 8

Kluivert 6,5

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 6.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Peres 6

Mancini 6

Smalling 7

Kolarov 7

Veretout 7

Cristante 6

Under 6,5

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 7.5

Kluivert 6

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 7

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5

Peres 6

Mancini 6.5

Smalling 7

Kolarov 7

Veretout 6

Cristante 6,5

Under 7

Pellegrini 6

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 7

Kluivert 6

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 6

Peres 6

Mancini 6

Smalling 7

Kolarov 7

Veretout 6.5

Cristante 6.5

Under 7

Pellegrini 6

Mkhitaryan 7

Dzeko 7

Kluivert 6.5

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 7

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6

Peres 5.5

Mancini 6

Smalling 7

Kolarov 6.5

Veretout 6

Cristante 6

Under 7

Pellegrini 5.5

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 7

Kluivert 6

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 6.5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 6

Peres 6

Mancini 6

Smalling 7

Kolarov 6.5

Veretout 6.5

Cristante 6

Under 6.5

Pellegrini 5

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 7

Kluivert 6

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Peres 6.5

Mancini 6.5

Smalling 7

Kolarov 6.5

Veretout 7

Cristante 6.5

Under 6.5

Pellegrini 6.5

Mkhitaryan 7.5

Dzeko 7

Kluivert 6.5

Perez 6.5

Kalinic sv

Fonseca 7