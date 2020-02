I VOTI DEGLI ALTRI - Dzeko 'centesimo gol nel giorno più brutto', Mancini 'ha pesanti responsabilità sulla disfatta', Santon 'un disastro'

LR24.IT – Serata nera per la Roma, che dopo la grande prestazione nel derby, cade vertiginosamente contro il Sassuolo dopo l'ennesimo primo tempo da incubo: è 4-2 per gli emiliani. Non si salva nessuno in casa giallorossa, con l'unica nota positiva la rete numero 100 di Edin Dzeko (5,43): “Arrivo il centesimo gol nel giorno peggiore della ROma. Sfiora anche il raddoppio, ma non brilla nemmeno lui" (La Gazzetta dello Sport)

Male soprattutto la difesa, con Gianluca Mancini (3,5) in grande difficoltà: “Si trasforma da difensore affidabile in una sorta di birillo, saltato a piacimento dagli avversari., vedi la facilità con cui lo salta Caputo sul vantaggio. Si riperde il centravanti sul raddoppio e Boga lo irride sul 4-2. Ha pesanti responsabilità sulla disfatta" (Il Tempo). Come lui Davide Santon (4,14), sostituito all'intervallo: “Boga lo sfida sulla corsa. Mai preso. Un disastro. In fase offensiva apporto inferiore allo zero” (Il Messaggero)

L'unico a salvarsi è Bruno Peres (6,21): "Entra, evita altri due gol del Sassuolo, si procura il rigore della speranza che però finisce subito. Ma almeno ci prova" (Il Tempo)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 5,28

Santon 4,14

Mancini 3,5

Smalling 4,93

Spinazzola 5,21

Veretout 5,14

Cristante 4,78

Under 4,5

Pellegrini 4,21

Kluivert 4,57

Dzeko 5,43

Bruno Peres 6,21

Perez 5,17

Villar ng

Fonseca 4,43

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 5

Santon 4

Mancini 4

Smalling 5

Spinazzola 5,5

Veretout 5

Cristante 5

Under 5

Pellegrini 4,5

Kluivert 4

Dzeko 5

Bruno Peres 6

Perez ng

Villar ng

Fonseca 4,5

IL TEMPO

Pau Lopez 4,5

Santon 4

Mancini 3

Smalling 4,5

Spinazzola 5

Veretout 4,5

Cristante 4

Under 4

Pellegrini 4

Kluivert 4

Dzeko 4,5

Bruno Peres 6

Perez ng

Villar ng

Fonseca 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 5,5

Santon 5

Mancini 4,5

Smalling 5,5

Spinazzola 5,5

Veretout 6

Cristante 5

Under 5

Pellegrini 5

Kluivert 5

Dzeko 6

Bruno Peres 6

Perez 5

Villar ng

Fonseca 5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 5,5

Santon 4,5

Mancini 3

Smalling 5

Spinazzola 4,5

Veretout 5

Cristante 4,5

Under 4,5

Pellegrini 4

Kluivert 4,5

Dzeko 5,5

Bruno Peres 6

Perez 5

Villar ng

Fonseca 4,5

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 5,5

Santon 4

Mancini 3

Smalling 5

Spinazzola 5

Veretout 5

Cristante 5

Under 4

Pellegrini 4

Kluivert 4

Dzeko 5

Bruno Peres 6,5

Perez 5,5

Villar ng

Fonseca 4

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 5

Santon 3

Mancini 3

Smalling 4,5

Spinazzola 5,5

Veretout 5

Cristante 5

Under 5

Pellegrini 4

Kluivert 5,5

Dzeko 6

Bruno Peres 7

Perez ng

Villar ng

Fonseca 4

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Santon 4,5

Mancini 4

Smalling 5

Spinazzola 5,5

Veretout 5,5

Cristante 5

Under 4

Pellegrini 4

Kluivert 5

Dzeko 6

Bruno Peres 6

Perez ng

Villar ng

Fonseca 4