ROMA-TORINO: le pagelle. DZEKO "Punta arrotondata" 4,5 - ZANIOLO "Depotenziato" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma apre l'anno ritrovandosi casa svaligiata dal Torino. Tutto quel che poteva voltare le spalle alla squadra di Fonseca lo fa: dalla trama della partita, col Torino disposto a sedersi a ridosso della propria area per sbucare via appena possibile, all'imprecisione offensiva fino agli svicoli arbitrali.

Da Zaniolo a Pellegrini, fino a Dzeko: delude l'intera scatola offensiva della Roma.

PAU LOPEZ 6 - Sparge sale nei pericolosi slittamenti difensivi: s'appoggia al palo prima e alla traversa dopo, sempre mettendoci la propria mano però.

FLORENZI 5 - La Roma pende a sinistra negli sviluppi offensivi, così gli resta il lato peggiore, col Torino che progetta piani di ripartenza spesso guardando dalla sua facciata.

MANCINI 5 - L'acqua che imbarca la Roma in ripartenza arriva dal lato destro. E lui non riesce a fare da salvagente.

SMALLING 5,5 - Nelle intemperie difensive, aveva mantenuto i necessari sigilli preventivi alla ripartenze avversarie e la performante tenuta nell'uno contro uno. Come quando aveva vinto in duello Belotti ma viene punito per avere in dotazione una mano al termine del braccio.

KOLAROV 5 - Una presenza quasi invadente, che finisce per catalizzare le terminazioni offensive della squadra. Tanto prova, molto sbaglia.

DIAWARA 6 - Ad un primo tempo in cerca di collocazione, ribatte con una ripresa da "mister pulito", nella quale ricicla palloni dalla zona di costruzione con rinnovata lucidità.

VERETOUT 5,5 - Cade in peccati d'impostazione e saltando le prime linee di pressione fatica a tamponare le avanzate avversarie. DAL 63' MKHITARYAN 5 - Prova ad alzare volume e ritmo offensivo. Quasi ci riesce finché non s'affloscia sul più bello, a pochi metri da Sirigu.

ZANIOLO 5 - Depotenziato. Converge centralmente finendo negli ingorghi, senza spianare le strade esterne con la sua prepotenza. DAL 86' UNDER SV - Il tempo di dare a Kalinic l'ennesima occasione della serata.

PELLEGRINI 5 - Finisce per rovinare contro gli spigoli del Torino.

PEROTTI 5,5 - Spesso pare arrovellarsi su se stesso, in fondo però sbucano dalle sue parti alcuni dei palloni con più speranze della partita. DAL 73' KALINIC 5,5 - Non gli riesce di voltar pagina.

DZEKO 4,5 - I palloni che gli arrivano sono inevitabilmente macchiati dall'atteggiamento avversario, lui invece di maltrattarli in porta s'aggroviglia in controlli imprecisi. Punta arrotondata.

FONSECA 5,5 - La storia della partita gli volta le spalle annacquando una prestazione che comunque pareva mostrare una squadra intenzionata a seguire la mappa tracciata nel 2019.