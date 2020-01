PARMA-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Pitti Uomo" 7 - FONSECA "Aggiornamento del software" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - In ordine d'importanza: i quarti di finale di Coppa Italia, la prima vittoria del 2020, la prova della capacità di evolversi e rinnovarsi di Fonseca. A Parma la Roma ribalta il risultato di dicembre in campionato tenendo l'avversario per gran parte del tempo imprigionato sotto il proprio possesso.

Spicca l'eleganza del "7", si fanno apprezzare anche il Cristante "ammodernato" e l'"Ama" che funziona, Diawara.

PAU LOPEZ 6,5 - Put down your english. Metti giù quell'Inglese.

MANCINI 6 - Torna a riprendere gli appunti raccolti sui banchi di Bergamo, con maggior dedizione all'uomo nelle scelte difensive.

CRISTANTE 6,5 - Torna ammodernato: qualche metro indietro per aumentare il controllo del palleggio e duellare sui palloni alti con Cornelius.

SMALLING 6 - Ci mette un po' a prendere la mano in una posizione leggermente più aperta che gli complica il lavoro col piede forte. Capacità e conoscenze gli consentono di ritrovare rapidamente la via.

FLORENZI 6 - Lavora in massima ampiezza, sfruttandola per guadagnare il rigore che chiude il lucchetto al passaggio del turno. DAL 79' PERES SV - Bruno II.

DIAWARA 6,5 - Prende gradualmente confidenza fino a far da crocevia da dove s'irradiano e dove confluiscono tutte le consolari romaniste. L'Ama(dou) che funziona.

KOLAROV 5,5 - Chissà che nella prospettiva del nuovo assetto, possa centralizzarsi tra i tre più arretrati come già gli era capitato al Manchester City. Ora potrà fare il necessario rifornimento.

UNDER 6 - Davanti lascia un solo bel ricordo: il tacco pro-Kalinic del secondo tempo. Dietro riempie i vuoti offensivi con rincorse e il rimbalzo guadagnato sulla respinta di Pau Lopez.

PELLEGRINI 7 - Pitti Uomo. Lascia la scia del profumo nelle traiettorie di palloni come quello per Perotti a inizio partita, evita con charme il traffico dell'area di rigore per lo 0-1, sfila fino al dischetto per lo 0-2. L'eleganza del 7. DAL 85' VERETOUT SV - Ricognizione finale.

PEROTTI 5,5 - Se il primo tempo lascia un senso d'incompiuto è anche per sue mancanze: dal controllo errato davanti a Colombi al ritardo in un'altra finalizzazione. DAL 70' KLUIVERT 6,5 - Lascia come aveva lasciato, sgasando.

KALINIC 6,5 - Le statistiche gli rendono omaggio posizionandolo come secondo romanista per chilometri percorsi. Movimento continuo che facilita più i compagni che sé, come nell'occasione della combinazione con Pellegrini. Si sbatte, anche se non batte il chiodo decisivo.

FONSECA 6,5 - L'aggiornamento del software porta a cambiare assetto, ormai inutile poiché impossibile da sintetizzare in numeri. La prova di Parma risponde alle esigenze: maggior fluidità nella costruzione da dietro e nel controllo del possesso nella metà campo avversaria, posizionamenti preventivi facilitati contro le nobili ripartenze avversarie. Soprattutto: quarti di finale e nuovo appuntamento con la Juventus guadagnato.

