I VOTI DI DICEMBRE - Pellegrini, momento d'oro. Conferme da Smalling e Dzeko, in crescita Diawara e Perotti

Un finale di 2019 quasi perfetto, che fa sembrare quasi un fastidio la sosta natalizia. La Roma chiude l'anno con un ruolino di marcia che la mette in piena corsa per la Champions: 2 successi con Verona e Spal, il merito di aver fermato l'Inter capolista, passaggio ai sedicesimi di Europa League staccato nonostante una partita sottotono con il Wolfsberg per poi asfaltare la Fiorentina. I frutti del lavoro di Fonseca (6,49) iniziano a vedersi.

Tutti promossi, a trascinare i giallorossi un Lorenzo Pellegrini (6,76) in forma strepitosa. Se Smalling (6,67) e Dzeko (6,54) non sono più delle sorprese, sono in crescita Diawara (6,34) e Perotti (6,30). Ünder (5,17) e Fazio (5,14) le uniche note stonate.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Mirante 6,89 (2 presenze)

Pau Lopez 6,26 (4 presenze)

Çetin 5,79 (1 presenza)

Fazio 5,14 (3 presenze, 1 sv)

Florenzi 5,95 (4 presenze, 1 sv)

Kolarov 5,91 (4 presenze)

Mancini 6,07 (4 presenze)

Santon 5,36 (2 presenze)

Smallng 6,67 (3 presenze)

Spinazzola 5,79 (3 presenze, 1 sv)

Diawara 6,34

Mkhitaryan 6,11

Pellegrini 6,76

Veretout 6,04

Zaniolo 6,46 (4 presenze)

Dzeko 6,54

Kluivert 6,79 (1 presenza)

Perotti 6,30

Ünder 5,17 (3 presenze, 1 sv)

Fonseca 6,49