TORRI: "Verona-Roma è la partita più importante degli ultimi anni" - DE SANTIS: "Mi aspetto una squadra assatanata"

Due giorni a Verona-Roma, match che può decidere una stagione per la Roma. Così Piero Torri: "È la partita più importante degli ultimi anni dei giallorossi e può incidere profondamente sul futuro del club". Questo invece il pensiero di Nando Orsi: "Hellas Verona-Roma? I giallorossi non possono cadere nel momento più semplice e non possono non sfruttare un’occasione del genere"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Scamacca? Ho seri dubbi sulla sua integrità fisica. Fosse per me, non lo prenderei (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

I 60 milioni della Champions League farebbero comodo e il discorso "Vado in Europa League così me la gioco e la vinco" non è affatto scontato. La Roma perse nell’anno in cui il Siviglia stava per retrocedere... (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Contro l'Hellas Verona la Roma deve fare due gol in un quarto d’ora e chiudere la partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Hellas Verona-Roma? I giallorossi non possono cadere nel momento più semplice e non possono non sfruttare un’occasione del genere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Giusto aver bloccato tutte le questioni extra-campo prima di Hellas Verona-Roma, dato che questa partita vale una stagione per i giallorossi (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Hellas Verona-Roma è la partita più importante degli ultimi anni dei giallorossi e può incidere profondamente sul futuro del club (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Leao? Lo prenderei domani mattina… (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Hellas Verona-Roma? Per me i giallorossi rispetteranno le aspettative dei tifosi. Bisogna vincere e basta (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi aspetto una Roma assatanata contro l'Hellas Verona e credo che in settimana Gasperini abbia pungolato molto la squadra sotto questo aspetto (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Dybala? Non credo che l'annuncio arrivi lunedì... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)