TORRI: "Non escludo che Ryan Friedkin possa provare a riunire Gasperini e Massara" - AGRESTI: "La stagione della Roma non è stata positiva"

A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, nell'etere romano si parla dell'arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria. "Non escludo che Ryan Friedkin possa provare a riunire Gasperini con Massara. Mi aspetto delle decisioni per il prossimo futuro in questa settimana", il pensiero di Piero Torri. Stefano Agresti fa invece un bilancio della stagione: "La stagione non è stata positiva, in campionato ha mantenuto la media punti degli scorsi anni ma ha fatto malissimo nelle coppe"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Non escludo che Ryan Friedkin possa provare a riunire Gasperini con Massara. Mi aspetto delle decisioni per il prossimo futuro in questa settimana. Il ritiro? I rinnovi? Chi li decide? Dybala? La sua priorità è la Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

C'è stato un contatto diretto con Manna da parte dell'allenatore o qualcuno vicino a lui. Sogliano è la pista più semplice con il Verona in Serie B e si può liberare. Per D'Amico devi parlare con l'Atalanta. Su Manna dipende da cosa succede a Napoli, se Conte rimarrà o meno. Atalanta e Napoli non sono società semplici con cui andare a trattare. Riconciliazione Massara-Gasperini? Non la ritengo possibile (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Se dovesse arrivare Ryan Friedkin aspetteremo eventuali decisioni. Ma la sua presenza a Trigoria si è già vista, l'attesa è eccessiva. Non è Dan ad arrivare... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Se la stagione finisse oggi, l'annata della Roma sarebbe deludente. Credo che i giallorossi abbiano ancora la possibilità di arrivare in Champions (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5)

È molto difficile per la Roma andare in Champions, dovrebbe crollare la Juventus e i giallorossi devono anche fare più punti del Como. La stagione non è stata positiva, in campionato ha mantenuto la media punti degli scorsi anni ma ha fatto malissimo nelle coppe (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5)