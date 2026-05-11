TORRI: "Ieri la Roma mi ha dato la conferma di essere una squadra vera" - AGRESTI: "Non rinnoverei il contratto a Dybala"

Dopo la vittoria sul Parma, nell'etere romano si parla della prestazione dei giallorossi. "Gli ultimi 180 minuti valgono 70 milioni di euro. Ieri la Roma mi ha dato la conferma di essere una squadra vera, nel primo tempo ha preso a pallonate il Parma", il pensiero di Piero Torri. Cosi invece Stefano Agresti sul rinnovo di Dybala: "Non rinnoverei il contratto a Dybala, gioca troppo poco. Con tutta la stima per il calciatore, che ha dimostrato anche ieri che quando gioca fa la differenza, il problema è che non gioca quasi mai"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Dybala? Le dichiarazioni di ieri sono significative, credo che il cammino sia stato tracciato dall’interessato stesso (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Parma meritava il pareggio contro la Roma. Malen? Mi sembra il centravanti migliore del campionato dopo Lautaro Martinez. Senza di lui i giallorossi avrebbero 7-8 punti in meno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Malen è stata una combinazione, un’intuizione. Sembra che Gasperini ci abbia messo bocca, quindi i prossimi acquisti della Roma devono essere di questo livello. Rinnovo biennale a Dybala a cifre inferiori? Sì, lo farei (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Non rinnoverei il contratto a Dybala, gioca troppo poco. Con tutta la stima per il calciatore, che ha dimostrato anche ieri che quando gioca fa la differenza, il problema è che non gioca quasi mai. Dopo due mesi che non gioca si dice "perché dobbiamo tenerlo", poi scende in campo per una o due partite e si dice "come si fa a rinunciare a lui?" (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ho la sensazione che la rimonta della Roma possa aver tagliato le gambe alle rivali nella corsa Champions, soprattutto al Milan (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma non ha rubato nulla e ha vinto meritatamente contro il Parma. In caso di sconfitta il campionato dei giallorossi sarebbe finito, quei minuti di recupero hanno cambiato la vita... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Gli ultimi 180 minuti valgono 70 milioni di euro. Ieri la Roma mi ha dato la conferma di essere una squadra vera, nel primo tempo ha preso a pallonate il Parma. Il limite dei giallorossi è aver finito il primo tempo in vantaggio di soltanto un gol (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Bravo Gasperini ad aver indovinato i cambi. Nel primo tempo la Roma era padrona del campo, mentre la ripresa è stata incomprensibile (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il gol di Strefezza? Ciò che hanno fatto Hermoso e Koné è patetico... (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'arbitraggio di Chiffi è stato scandaloso, alla Roma manca un rigore clamoroso nel primo tempo (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Continua a convincermi poco la scelta di Hermoso, mi domando perché non giochi Ghilardi (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rigore su Rensch è netto, il difensore olandese non commette alcun fallo sull’avversario (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)