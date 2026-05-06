TORRI: "A Gasperini è stata consegnata la Roma e va ascoltato" - JACOBELLI: "Malen? Non ricordo un acquisto così determinante"

Nell'etere romano si parla del futuro giallorosso e della figura di Gasperini. "A Gasperini è stata consegnata la Roma e va ascoltato. Il rinnovo di El Shaarawy potrebbe avere il senso di non fare troppo mercato nel reparto offensivo", afferma Piero Torri. Xavier Jacobelli parla invece di Malen: "Sono rimasto incantato dalla sua prestazione contro la Fiorentina, non ricordo un acquisto così determinante"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Mai come in questo momento Friedkin sa quanto la Roma sia vicina a tagliare un traguardo fondamentale come la Champions League. Malen? Sono rimasto incantato dalla sua prestazione contro la Fiorentina, non ricordo un acquisto così determinante (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da sempre Gasperini ha bisogno di confrontarsi con la società, anche in maniera dura, con l’obiettivo finale di migliorare la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sta pagando una certa confusione a livello societario, nella piramide dirigenziale ci sono dei buchi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Forse Gasperini vuole uno zoccolo duro che può seguirlo e aiutarlo nello spogliatoio, ma gli eventuali rinnovi inciderebbero comunque nel costo annuo. L'allenatore vuole dare forza al gruppo, ma ci sono delle valutazioni da fare: anche se la squadra dovesse andare in Champions League, non deve passare l'idea che vanno tutti bene dato che questo è un gruppo che va migliorato (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

A Gasperini è stata consegnata la Roma e va ascoltato. Il rinnovo di El Shaarawy potrebbe avere il senso di non fare troppo mercato nel reparto offensivo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Spesso si è parlato male del gruppo, ma stavolta vanno riconosciuti dei meriti importanti. Gasperini sta cercando di far capire alla proprietà che vuole un direttore sportivo che gli dia retta. Secondo me è più facile che l'Atalanta liberi D'Amico che il Napoli Manna (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Celik ha un’offerta molto importante dalla Turchia, ma non vorrebbe accettare. In questo momento la Roma sta lasciando le porte aperte ai giocatori in scadenza (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Il procuratore di Celik ha incontrato Massara lunedì a Trigoria e ieri Gasperini. Direttore sportivo? C'è stato un primo contatto tra Manna e la proprietà giallorossa e le parti si sono lasciate con una buona impressione: ora si ragiona sull'indennizzo da pagare al Napoli (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)