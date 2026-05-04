PRUZZO: "Ora per la Champions può succedere di tutto" - CASANO: "Dybala? Lo farei partire subito titolare stasera"

Nel giorno di Roma-Fiorentina, nell'etere romano si parla della corsa Champions. "La gara contro la Fiorentina non sarà facile. C’è il derby da giocare, non voglio dare nulla per scontato: può succedere (quasi) di tutto", il pensiero di Roberto Pruzzo. Così invece Piero Torri: "La Roma deve fare 12 punti e chiudere a 73. Dopo Inter e Napoli, la Roma non è inferiore a nessuno: il campionato sta dimostrando che puoi arrivare ancora quarto"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La gara contro la Fiorentina non sarà facile. C’è il derby da giocare, non voglio dare nulla per scontato: può succedere (quasi) di tutto. Speriamo che Dybala sia migliorato in settimana (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala? Lo farei partire subito, anche per una questione ambientale, per creare quell’elettricità fin da subito, magari con qualche scambio di livello con Soulé e Malen, per mettere subito la partita in discesa (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Non è che se non vinci sei un brocco però è importante. A Napoli probabilmente si ricorderanno più di Conte che di Sarri, ma non si può dimenticare ciò che ha fatto quest’ultimo. Arrivare a dama però, sposta tanto (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà, 90.9)

Secondo me l’obiettivo della società è sempre stato il quarto posto. Poi, almeno quest’anno, si è fatto un discorso diverso perché si è voluto dare priorità alla crescita del gruppo, per costruire le fondamenta ed arrivare di nuovo in Champions (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Adesso le probabilità di arrivare in Champions, e ancora di più in Europa League aumentano, non me lo aspettavo, ma dopo i risultati di ieri, sulla carta, a livello matematico è migliorato tutto (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

La Roma deve fare 12 punti e chiudere a 73. Dopo Inter e Napoli, la Roma non è inferiore a nessuno: il campionato sta dimostrando che puoi arrivare ancora quarto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)