PRUZZO: "La Roma va rinforzata a prescindere dalla competizione europea" - JURIC: "Nel derby non puoi avere cali"

Mentre le strategie di mercato continuano a tenere banco nelle analisi radiofoniche, l'attenzione si sposta inevitabilmente sull'imminente sfida stracittadina. Roberto Pruzzo guarda oltre l'attuale classifica e gli obiettivi stagionali: "La Roma deve essere rinforzata a prescindere dalla competizione europea a cui parteciperà". Più focalizzato sul presente è Marco Juric, che mette in guardia la squadra: "Nel derby la Roma non può permettersi il calo avuto a Parma".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma deve essere rinforzata a prescindere dalla competizione europea a cui parteciperà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala? Non è eterno. Non sai mai quando ce l’hai e uno con quello stipendio deve essere una certezza. Ha fatto bene nei primi due anni, mentre nelle ultime stagioni ha dimostrato di non essere affidabile dal punto di vista fisico (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Parma-Roma? Per come si era messa la partita sarebbe già stato un miracolo pareggiare (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Il contratto a gettone non conviene a Dybala. La cosa più preoccupante è che la Roma non ha deciso nulla sui rinnovi dei calciatori in scadenza (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Nell'intervista post Parma-Roma mi ha dato la sensazione di un giocatore che vuole rimanere in giallorosso (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini è il punto di riferimento calcistico della Roma, ma la scelta del direttore sportivo deve essere fatta dalla società (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Nel derby la Roma non può permettersi il calo avuto a Parma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Dybala? Proporrei un contratto a prestazione, vista la sua condizione fisica (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dovbyk? Non penso sia cambiato nulla, la Roma l'aveva venduto al Milan, poi è saltato tutto per Gimenez. Se vuoi tenere un attaccante non lo cedi a una tua concorrente a pochi giorni dalla fine del mercato (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)