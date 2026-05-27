PRUZZO: "Cedere Koné sarebbe il male minore" - FELICI: "Tenere Gasperini ti dà un vantaggio competitivo"

La conquista della Champions League proietta la Roma verso un mercato estivo di grandi ambizioni, ma che richiederà anche scelte strategiche su possibili cessioni. Roberto Pruzzo indica la sua personale linea di mercato, blindando il portiere ma aprendo ad altre cessioni: "Farei l'impossibile per non cedere Svilar, fa troppo la differenza. Cedere Konè sarebbe il male minore". Antonio Felici, invece, mette in evidenza il valore della continuità tecnica, pur sottolineando la necessità di innesti di spessore: "Una volta tanto non siamo noi quelli che ricominciano da zero con il progetto, tenere Gasperini ti dà un vantaggio competitivo [...] Credo ci sia bisogno di 3-4 acquisti alla Malen per competere per lo Scudetto".

____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____

Farei l'impossibile per non cedere Svilar, fa troppo la differenza. Cedere Konè sarebbe il male minore, in mezzo al campo preferisco gente più pensante. Anche Ndicka, di stopper in giro ce ne sono molti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Svilar non lo venderei mai. Koné si può vendere, un sostituto uguale se non migliore si può trovare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

La Roma in questi 7 anni ha dovuto fare sempre i conti con le difficoltà economiche. Con la Champions il fatturato lo aumenti di almeno 60-70 milioni di euro. Questo entusiasmo è figlio di questa assenza e per come è maturata la qualificazione. Secondo me il sacrificato entro il 30 giugno sarà Koné (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Sul settlement agrement, se a fine giugno vedi il bilancio e vai solo vicino a ciò che chiede la Uefa, potrebbe allungarsi. Le cessioni? Credo che la Roma proverà a capire dove potrà fare più plusvalenza. Continuo a pensare che i nomi siano quelli di Ndicka e Koné. Pisilli fa parte del vivaio, cedere l'unico giovane forte che hai e che è romano e romanista non è una bella percezione che dai all'esterno. Svilar credo sia intoccabile, lui è molto legato a questa città. Non mi stupirei di vedere 70-80 milioni investiti sul mercato, la disponibilità c'è. Gasperini chiederà un giocatore di fascia, uno alla Wesley che può fare la differenza (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Su Greenwood c'è una trattativa, un interessamento reale confermato anche da chi sta dentro la Roma. C'è il gradimento del calciatore, il gradimento massimo di Gasperini e il Marsiglia che deve vendere. La Roma deve fare uno sforzo, un investimento importante che può fare solo perché ha raggiunto la Champions League. Per Dybala credo che la fumata bianca arrivi presto (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Una volta tanto non siamo noi quelli che ricominciano da zero con il progetto, tenere Gasperini ti dà un vantaggio competitivo. Nel calcio, però, le cose cambiano velocemente e il vantaggio va sfruttato con rapidità. Credo ci sia bisogno di 3-4 acquisti alla Malen per competere per lo Scudetto, ma dipende anche da chi parte. Greenwood? Sistemeresti l'attacco (ANTONIO FELICI Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Gli attaccanti hanno sempre un’evoluzione tecnico-tattica intorno ai 30 anni. La Roma si godrà Malen proprio in quest’arco anagrafico, con il bomber olandese che può ancora migliorare. Il prossimo anno credo che farà un po’ più di fatica, che vuole dire che magari non farà 1 gol a partita. Penso sia inevitabile che le difese, conoscendolo meglio, sapranno come arginarlo (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

D’Amico ha ancora un contratto con l’Atalanta e sta cercando di mantenere riservatezza in merito al possibile futuro in giallorosso. Parliamo di un DS scaltro e sveglio, capace di reagire dinanzi agli imprevisti del mercato. Bisogna aspettarsi colpi stile Malen e Wesley e non scommesse simil Vaz. Massara, intanto, sta continuando a lavorare per la Roma in maniera seria. Dybala, dei tre rinnovi, è la priorità. Manca, però, l’accordo definitivo, che arriverà con il ritorno a Trigoria di Ryan Friedkin (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)