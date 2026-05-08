PADOVAN: "La Roma farà 9 punti" - DE SANTIS: "Manna è l'obiettivo principale"

Nell'etere romano si parla del rush finale di campionato con la Roma in piena corsa Champions League dopo le ultime due vittorie. "La Roma farà 9 punti" afferma Giancarlo Padovan. Mentre in tema di programmazione è centrale la questione sul nuovo direttore sportivo. "Manna è l'obiettivo principale" secondo Matteo De Santis.

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma deve alzare il livello con l'acquisto di 3/4 nuovi titolari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Champions? Non dipende dalla Roma, si è svegliata tardi. I giallorossi hanno il dovere di vincere le ultime tre partite per non avere rimpianti (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto comunque un campionato brillante, sta lottando per un posto in Champions League a tre giornate dalla fine (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me la Roma farà 9 punti nelle ultime tre giornate perché è forte e sta bene (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini apprezza Dybala e sa quanto gli può dare, ma il discorso del club deve essere differente. Ha 33 anni, fisicamente non dà garanzie e anche con l’ingaggio dimezzato avrebbe un costo importante. La Roma non può fare affidamento su di lui dal punto di vista fisico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto qualcosa di incredibile con l'acquisto di Malen, un giocatore così non lo paghi 25 milioni (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Manna sta sfruttando l’interesse della Roma per farsi alzare lo stipendio dal Napoli, il suo arrivo nella Capitale mi sembra difficile. Per me il favorito è D’Amico dell’Atalanta (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Parma-Roma? Se non giochi bene contro gli emiliani, non li batti (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Champions? Difficile aspettarsi che la Juventus rallenti a Lecce dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Manna è l'obiettivo principale della Roma e i contatti con D’Amico sono stati smentiti (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)