ORSI: "Sarà Gasperini a fare il mercato" - JURIC: "Tornare su Zirkzee sarebbe una mossa intelligente"

Le strade della Roma e di Frederic Massara si sono ufficialmente separate e la Roma si appresta a nominare Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo. Nell'etere romano il calciomercato è chiaramente al centro dei dibatitti. Gian Piero Gasperini potrà lavorare con un dirigente che conosce bene e come affermato da Fernando Orsi avrà più libertà in sede di calciomercato: "Sarà lui a fare il mercato prendendosi una bella responsabilità". Mentre Marco Juric torna su un vecchio obiettivo che potrebbe tornare molto attuale: "Tornare su Zirkzee sarebbe una mossa intelligente".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Ho paura che la Roma, nel momento in cui riuscirà a trovare una collocazione a Dovbyk, gli dovrà pure pagare metà stipendio. Robinio Vaz? Mi sembrava un acquisto per la stagione 2026/27 e se questo non dovesse succedere sarebbe un disavanzo che la società non può più permettersi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

I nomi che girano sono certamente indicazioni di Gasperini e sarà lui a fare il mercato, prendendosi una bella responsabilità. In attacco vuole 6 giocatori, due centravanti, due a destra e due a sinistra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini l'ha ribadito, con la proprietà presente è un'altra storia. Magari è passato sotto traccia per l'entusiasmo della qualificazione, ma ci hanno detto che a Verona ci sarebbe stato Ryan Friedkin: ti qualifichi per la prima volta in Champions, ma ci vuoi stare? Può essere che stava sotto il balcone di Giulietta... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Quasi sicuramente ci sarà una cessione entro il 30 giugno e penso che la scelta possa ricadere su Koné. Il prezzo? 45 milioni di euro di parte fissa più bonus (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Tornare su Zirkzee sarebbe una mossa intelligente, dato che i discorsi improntati a gennaio consentirebbero un vantaggio. La Roma farà sicuramente 3 colpi in attacco (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Se devo fare una valutazione complessiva della stagione a Massara do una sufficienza piena. L'errore del centravanti in estate è stato il più grave (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Continuo a pensare che Massara sia un ottimo professionista ma lui e Gasperini non si sono trovati. Alla fine la Roma ha fatto un mercato che ha consentito a questo grande allenatore di arrivare terzo e quindi in qualche modo c'è della positività (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)