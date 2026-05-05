ORSI: "La Roma si è svegliata troppo tardi" - DE SANTIS: "Ieri è stata al limite della perfezione"

L'entusiasmo per l'ultima vittoria schiacciante della Roma si mescola ai dubbi sulla rincorsa finale alla Champions League nelle analisi radiofoniche di oggi. Matteo De Santis esalta la prova dei giallorossi: "Ieri la Roma è stata una macchina al limite della perfezione". Di parere più scettico sulla classifica finale è invece Fernando Orsi: "Per me andranno in Champions Milan e Juventus, la Roma si è svegliata troppo tardi".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Sia a Genova sia a Bergamo Gasperini ha creato grandi conflitti con i direttori sportivi e ottimi rapporti con le proprietà. Serve comunque un confronto tra allenatore e direttore sportivo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma andrà in Champions League (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me andranno in Champions League Milan e Juventus, la Roma si è svegliata troppo tardi (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Champions League? Chi rischia di più è il Milan. Roma-Fiorentina è stata una partita imbarazzante: i giallorossi hanno fatto benissimo, ma la difesa della Viola ha commesso errori incredibili... (LUIGI SALOMONE, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il derby alle 12:30 svantaggia la Lazio, ha meno tempo per recuperare rispetto alla Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quando Gasperini parla, tante volte sarebbe meglio che stesse zitto… (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini in estate si è fissato con Sancho e la Roma ha perso tanto tempo su quella trattativa. Nessuno è buono e cattivo, tutti provano a lavorare nella stessa direzione: sia l'allenatore sia il direttore sportivo hanno fatto cose giuste e sbagliate (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà, 90.9)

Gasperini non vuole rivoluzione il gruppo ed è convinto che con tre innesti giusti si possa giocare qualcosa di importante con la Roma. La società deve avere la forza e il coraggio di seguirlo (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

Ieri la Roma è stata una macchina al limite della perfezione: i giallorossi sono stati dilaganti, mentre la Fiorentina imbarazzante. Pisilli? Il club capitolino si è ritrovato un tesoro in casa (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà, 90.9)

Ora Gasperini racconta la sua Roma ed è un segnale del fatto che ci sia un solo uomo al comando (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9)

El Shaarawy? Non gli rinnoverei il contratto (DANIELE CECCHETTI, Radio Manà Manà, 90.9)

Ringrazio Gasperini, credo ci voglia una volontà di ferro per portare avanti certe idee e continuare ad ambire a quello che chiede. La squadra è chiaramente dalla parte dell’allenatore e lo ha sempre dimostrato. Striscione contro Friedkin? Il peggiore resta Pallotta (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

D'Amico mi sembra il nome più avvicinabile. La Roma ha comunicato di tirare Giuntoli fuori dalla lista dei nomi; era stato consigliato da Gasperini. Manna potrebbe rappresentare un'opzione abbastanza fattibile. L'ambiente Roma deve rivolgere l'appello alla proprietà Friedkin di costruire un gruppo di lavoro che abbia un senso. Mi vengono raccontate storie molto pesanti all'interno del gruppo di lavoro, non può essere una situazione riproponibile (PAOLO ASSOGNA, Radio Manà Manà, 90.9)

Gasperini ha detto quelle cose dopo la partita perché la Roma ha mandato Massara a parlare con le TV. La proprietà non sa come muoversi (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)