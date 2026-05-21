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ORSI: "La Roma a Verona deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio" - JURIC: "Sono sicuro che Gasperini sarà un martello"

21/05/2026 alle 16:20.
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A 3 giorni da Verona-Roma, nell'etere romano inizia la marcia di avvicinamento alla sfida del Bentegodi. "La Roma deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio, proprio come fatto contro la Fiorentina. Servirà una squadra attenta e aggressiva", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Marco Juric: "Sono sicuro che Gasperini sarà un martello: manca l’ultimo passo e la Roma potrebbe conquistare una qualificazione in Champions League che sarebbe meritata"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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C’è troppa differenza tra Roma e Verona, ma i padroni di casa vorranno chiudere la stagione nel miglior modo possibile (ROBERTO PRUZZORadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio, proprio come fatto contro la Fiorentina. Servirà una squadra attenta e aggressiva, non è semplice affrontare questo Verona perché non regala assolutamente nulla (FERNANDO ORSIRadio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il recupero di Koné in vista di Hellas Verona-Roma è una notizia importantissima (PIERO TORRIManà Manà Sport90.9)

Il rinnovo di Dybala è una scelta di Gasperini. La Roma deve essere brava a cucirgli addosso il contratto, quando sta bene è sempre decisivo (MARCO VALERIO ROSSOMANDOManà Manà Sport90.9)

Hellas Verona-Roma? La paura e il timore di non farcela è inevitabile (PIERO TORRIManà Manà Sport90.9)

Siamo convinti che Soulé sia al centro dei pensieri di Gasperini? (RICCARDO ANGELINIManà Manà Sport90.9)

Per me la Roma sarebbe stata comunque quarta in classifica a questo punto del campionato anche se fosse arrivata in finale di Europa League (DANIELE CECCHETTIManà Manà Sport90.9)

Dybala? Credo resterà alla Roma, ma ci sono ancora delle cose da sistemare (MATTEO DE SANTISManà Manà Sport90.9)

Sono sicuro che Gasperini sarà un martello: manca l’ultimo passo e la Roma potrebbe conquistare una qualificazione in Champions League che sarebbe meritata. La partita contro l'Hellas Verona è quasi come una finale (MARCO JURICManà Manà Sport90.9)