ORSI: "La Roma a Verona deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio" - JURIC: "Sono sicuro che Gasperini sarà un martello"

A 3 giorni da Verona-Roma, nell'etere romano inizia la marcia di avvicinamento alla sfida del Bentegodi. "La Roma deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio, proprio come fatto contro la Fiorentina. Servirà una squadra attenta e aggressiva", il pensiero di Nando Orsi. Così invece Marco Juric: "Sono sicuro che Gasperini sarà un martello: manca l’ultimo passo e la Roma potrebbe conquistare una qualificazione in Champions League che sarebbe meritata"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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C’è troppa differenza tra Roma e Verona, ma i padroni di casa vorranno chiudere la stagione nel miglior modo possibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve mettere in ghiaccio la partita sin dall’inizio, proprio come fatto contro la Fiorentina. Servirà una squadra attenta e aggressiva, non è semplice affrontare questo Verona perché non regala assolutamente nulla (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il recupero di Koné in vista di Hellas Verona-Roma è una notizia importantissima (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il rinnovo di Dybala è una scelta di Gasperini. La Roma deve essere brava a cucirgli addosso il contratto, quando sta bene è sempre decisivo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Hellas Verona-Roma? La paura e il timore di non farcela è inevitabile (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Siamo convinti che Soulé sia al centro dei pensieri di Gasperini? (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me la Roma sarebbe stata comunque quarta in classifica a questo punto del campionato anche se fosse arrivata in finale di Europa League (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala? Credo resterà alla Roma, ma ci sono ancora delle cose da sistemare (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Sono sicuro che Gasperini sarà un martello: manca l’ultimo passo e la Roma potrebbe conquistare una qualificazione in Champions League che sarebbe meritata. La partita contro l'Hellas Verona è quasi come una finale (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)