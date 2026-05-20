MATTIOLI: "Con la Champions serve alzare il livello" - TORRI: "Gasperini ha un dubbio sul comportamento di Koné"

Nell'etere romano la concentrazione è chiaramente sull'ultimo appuntamento stagionale contro il Verona. Un match che potrebbe valere l'accesso alla prossima Champions League. Questo il pensiero di Mauro Mattioli: "Mi auguro che effettivamente poi la Roma possa far fronte a Champions e campionato con quei 2-3-4 elementi di alto livello che portino la squadra ad un livello superiore". In ottica mercato, si fa insistente una possibile cessione di Koné. Secondo Piero Torri, Gasperini non sarebbe soddisfatto del comportamento del francese: "Dal punto di vista tecnico, Gasp vorrebbe tenere Koné. Dal punto di vista comportamentale, il dubbio c’è, anche rispetto a N’Dicka".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Sicuramente c’è sintonia tra Friedkin e Gasperini. La Roma però se va in Champions è per merito della squadra, la società è stata assente comunque, non è che se va in Champions è merito dei Friedkin. Finché la Roma non era verso la qualificazione in Champions parlavamo di una società assente, le decisioni le hanno prese da lontano perchè qualcuno gli ha riportato delle cose. Il merito sarebbe della squadra, è una società che è stata assente tutto l’anno. Se andrà bene non è merito loro, loro si hanno fatto la squadra, ma è merito dei giocatori, dell’allenatore, anche un po’ di Ranieri (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa storia del quarto posto lascia il tempo che trova secondo me, va bene per gli incassi che fai, ma se anche la Juve arrivava quarta deve fare il mercato totalmente e questo vale anche per la Roma. Una volta che prendi il quarto posto devi pensare a mettere dentro 3-4 che ti alzano il livello, quindi oltre ai calciatori che sono ancora possibili da rinnovare come Dybala o Pellegrini, poi dopo c’è tutta una serie di calciatori che devono fare la valigia secondo me e la società cominciare veramente a pensare in grande" (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi auguro che Ryan vada a Verona a seguire la squadra, è una cosa che può aiutare la prestazione della squadra. Mi auguro che effettivamente poi la Roma possa far fronte a Champions e campionato con quei 2-3-4 elementi di alto livello che portino la squadra ad un livello superiore. Altrimenti rimarrà un successo di questo campionato che va a naufragare nel prossimo. Sembra che i Friedkin abbiano tutte le intenzioni di portare a Roma giocatori di prestigio capaci di difendere la Champions (MAURO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È gia un segnale importante che ci sia la disponibilità, anche da parte di società e allenatore, con la volontà di continuare insieme a Dybala e ad altri calciatori. Mi sembra che queste siano le condizioni e vediamo cosa succede in 15 giorni, si dovrebbe definire in questi tempi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi arrivano voci di un malcontento di Gasperini perché Koné non ha fatto di tutto per essere a disposizione domenica scorsa. Dal punto di vista tecnico, Gasp vorrebbe tenere Koné. Dal punto di vista comportamentale, il dubbio c’è, anche rispetto a N’Dicka. (PIERO TORRI, Manà Manà 90.9)

Preferirei restare con Malen, Dovbyk e Vaz in attacco, ma andare a rinforzare la batteria di trequartisti (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà 90.9)

Con Ranieri, i Friedkin pensavano di aver risolto tutti i problemi dirigenziali ma non è stato così. Dopo il suo addio non c'è stato ancora il tempo di riorganizzare il tutto, ma la situazione è sotto controllo perché si stanno affidando a Gasperini (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà 90.9)

Adesso la concentrazione è tutta sulla partita contro il Verona. Da lunedì mattina si penserà al resto. La Roma del futuro passa dal campo, la Champions sposta tanto. L'idea di Gasperini è proporre i due argentini dietro a Malen. Se Koné sta bene e soddisfa Gasperini penso si vada con lui e Cristante a centrocampo. Sarei molto sorpreso se il nuovo ds non dovesse essere uno dei nomi già usciti. Mi sembra chiaro che l'identikit di Gasperini sia quello di un ds italiano (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà 90.9)