JURIC: "La presenza di Ryan Friedkin snellisce le tempistiche" - TRANI: "Sa cosa vuole Gasperini e il tecnico si fida di lui"

Mentre il clima derby inizia a farsi sentire, le discussioni radiofoniche si concentrano anche sull'assetto societario e sul ruolo sempre più centrale della proprietà a Trigoria. Marco Juric sottolinea come la vicinanza di Ryan Friedkin sia un acceleratore per le scelte del club: "La sua presenza snellisce le tempistiche di tante situazioni da risolvere". Dello stesso avviso Ugo Trani: "Ryan Friedkin sa cosa vuole Gasperini e il tecnico si fida di lui".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma deve capire se Pellegrini e Dybala possono ancora dare una mano (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutti le squadre vogliono giocare domenica, ma Sarri è l’unico che vuole farlo lunedì per avere un giorno in più di riposo… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La corsa Champions dipende da Genoa-Milan, dato che secondo me tutte le rivali dei rossoneri vinceranno le ultime due partite rimaste. Derby? La Roma trionferà, è in un momento migliore e non credo che la Lazio possa rovinare la corsa dei giallorossi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Alajbegovic? Non sembra piacere troppo a Gasperini... (GABRIELE CONFLITTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Nel derby vedo Cristante trequartista al fianco di Dybala. Soulé? Non credo che partirà dal primo minuto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma finisce questa stagione in crescita. A Parma i giallorossi hanno vinto in modo rocambolesco, ma hanno avuto grandissime occasioni (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Manna? Domani fornirà una risposta ufficiale alla Roma, ma credo che sarà negativa (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria snellisce le tempistiche di tante situazioni da risolvere (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Per Roma-Lazio si sta creando uno scenario incredibile. Si è parlato di evitare gli scontri ma, in caso la partita venisse spostata di lunedì, i tifosi della Roma non entrerebbero allo stadio, come quelli della Lazio. Così si verificherebbero degli scontri prima, dopo e durante tutta la partita, dovendo controllare 10/15 mila tifosi giallorossi in una zona e altrettanti tifosi biancocelesti dall’altra… (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)

Io sono molto dispiaciuto all’idea che i tifosi della Roma non entrino nello stadio, capisco la protesta, però speravo ci fosse una modalità diversa per manifestarla, adesso la Roma si gioca tanto (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Come direttore sportivo la Roma sta cercando uno che sposi la linea di Gasperini più che una figura importante (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Servono un ds strutturato e capace e un direttore generale che stia tutti i giorni a Trigoria. Con la Lazio sarà tosta (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Se la Lazio non perdesse il derby credo che i loro tifosi godrebbero, ma non basterebbe a salvare il giudizio sulla stagione. La Roma deve portarsi dietro l'entusiasmo per la vittoria contro il Parma (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)

Ryan Friedkin sa cosa vuole Gasperini e il tecnico si fida di lui. Per me per il ds non si sfugge da Manna, D'Amico e Paratici (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)