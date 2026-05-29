JURIC: "Greenwood ha caratteristiche diverse dai giocatori presenti nella rosa della Roma" - LEGGERI: "Tra Ndicka e Koné cederei Evan"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale in casa Roma è sicuramente il calciomercato in vista della prossima stagione. Marco Juric si sofferma su Mason Greenwood, uno degli obiettivi principali dei giallorossi: "Giocatore forte, ha caratteristiche diverse dai giocatori presenti in rosa". "Non credo ci sia la fila per lui", afferma Roberto Pruzzo. Max Leggeri, invece, parla delle cessioni: "Non c’è dubbio, tra Ndicka e Koné venderei Evan".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Greenwood? Non mi strappo le vesti per un calciatore che viene tagliato dal miglior campionato d'Europa, ma c'è il precedente di Malen e quindi bisogna stare attenti. Allo stesso tempo non credo ci sia la fila per l'attaccante del Marsiglia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini vuole sei giocatori nel reparto offensivo. Poi penso che voglia un terzino, uno di quelli alla Gosens, con gamba e inserimenti. Per il mercato c'è tanto tempo, ci saranno delle opportunità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Scamacca non può essere il primo obiettivo. L'unico ruolo in cui hai abbondanza è quello del centravanti, dato che ne hai tre. Non credo che la Roma stia su di lui e che possa spendere 25 milioni di euro, considerando che Gasperini ha chiesto due attaccanti esterni (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini sa già come lavora D'Amico e questo è un vantaggio, entrambi conoscono pregi e difetti. Davanti mi aspetto tre colpi: due esterni e un vice Malen. Alajbegovic? Secondo me l'allenatore non lo considera pronto (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Greenwood è forte e ha caratteristiche diverse dai giocatori presenti nella rosa della Roma, mi piace tanto (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma deve prendere tre giocatori del livello di Malen e Wesley: l’esterno di centrocampo deve essere forte, così come l’ala di piede destro (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me Scamacca è un giocatore fortissimo, se ha la volontà di venire perché no... Si parla di un calciatore che può far bene anche da subentrato negli ultimi 20 minuti e che può caricarsi la squadra sulle spalle. Poi non deve essere lui la priorità, però secondo me, in quel ruolo, alla Roma serve un giocatore alla Scamacca (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Non c’è dubbio, tra Ndicka e Koné venderei Evan. Scamacca e Zirkzee? L'attaccante dell'Atalanta mi piace di più perché è uno che la butta dentro, ma anche l’olandese è un grande giocatore (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)