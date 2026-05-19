JURIC: "A Verona servirà attenzione" - TORRI: "Quella di andata è stata la partita vinta con meno merito dalla Roma"

Archiaviato il derby, nell'etere romano si parla dell'ultimo, decisivo, impegno contro il Verona. Questo il pensiero di Marco Juric: "I giallorossi sono più forti e devono fare bene nonostante le assenze, ma servirà attenzione". Così invece Piero Torri: "L'Hellas Verona ha pareggiato con Inter e Juventus, motivo per cui sarà una sfida complicata. L’andata è stata la partita vinta con meno merito dalla Roma"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Ci sono tutte le condizioni per vincere a Verona (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Come fa la Roma a non vincere contro il Verona? Domenica i giallorossi devono scendere in campo mettendo subito le cose in chiaro e segnando il prima possibile (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Hellas Verona-Roma è una partita di una pesantezza clamorosa, soprattutto perché in questo campionato ci sono state tante sorprese... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

L'Hellas Verona ha pareggiato con Inter e Juventus, motivo per cui sarà una sfida complicata. L’andata è stata la partita vinta con meno merito dalla Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma poteva crollare dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter ed è stata brava a non farlo (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Casting direttore sportivo? Tognozzi si trova a Milano per incontri e non è da escludere che ci possa essere un contatto diretto o indiretto con la Roma. Piace anche alla Juventus ed è una pista da monitorare soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Hellas Verona-Roma? I giallorossi sono più forti e devono fare bene nonostante le assenze, ma servirà attenzione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)