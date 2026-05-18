DE SANTIS: "Gasperini è l'unico che ha creduto nella Champions" - CORSI: "Si è preso la Roma in meno di un anno"

L’entusiasmo per la vittoria nel derby domina i dibattiti dell'etere romano, con i riflettori puntati sul grande impatto di Gian Piero Gasperini sul mondo giallorosso. Matteo De Santis sottolinea la determinazione del tecnico nella rincorsa all'Europa più prestigiosa: "Gasperini è l’unico che ha creduto nella Champions League e ieri è stato bravissimo nella lettura della partita". Mario Corsi esalta invece la rapidità con cui l'allenatore ha plasmato la squadra, celebrando i protagonisti del match: "Gasperini si è preso la Roma in meno di un anno e la doppietta di Mancini è stata davvero la ciliegina sulla torta".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Una vittoria pulita della Roma, mettendo in luce le peculiarità che questa squadra ha sempre avuto. I giallorossi hanno vinto senza strafare e con tutti i crismi della regolarità (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha acquistato Malen per 25 milioni, ma ad oggi già ne vale il triplo (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisogna essere in due per giocare una partita di livello, ma la Lazio non ha mai dato l'impressione di poter segnare. Il 3-3 contro la Juventus sarebbe potuto essere mortale, ma da quella partita la Roma ha trovato fiducia, risorse ed energie che le hanno permesso di vincere sfide non facili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Sarebbe stato grave se la Lazio avesse vinto il derby… La Roma merita di andare in Champions (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Giornata perfetta per la Roma, anche per la sconfitta della Juventus. I giallorossi sono più forti della Lazio e lo hanno dimostrato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Verona non è una partita da sottovalutare, ma non devi pensare di giocare contro il Barcellona. Va tenuta la tensione alta, ma senza esagerare altrimenti arrivi troppo nervoso. Quest'anno sono mancati gli scontri diretti, hai vinto solo una partita contro il Como. I derby non li considero come tali... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Champions? Gasperini ci ha creduto più di tutti e lo ha trasmesso anche alla squadra, ma al momento non è stato fatto ancora niente. El Aynaoui? Mi è piaciuto tantissimo, è tornato ai livelli pre-Coppa d’Africa (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini è l’unico che ha creduto nella Champions League e ieri è stato bravissimo nella lettura della partita (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Hellas Verona-Roma? Io ho paura di questa trasferta... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Fino all'1-0 è stata una partita super equilibrata e la Roma ha avuto delle difficoltà oggettive (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini si è preso la Roma in meno di un anno e la doppietta di Mancini è stata davvero la ciliegina sulla torta. Mancio è l’uomo derby per eccellenza. Dybala? Quando sta in piedi, disegna calcio (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Ieri si è manifestata una superiorità tecnica della Roma sulla Lazio, un abisso tra i due gruppi, avevo già la percezione di un risultato favorevole per la Roma (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

La Champions sposterebbe tanto. Il fatturato aumenta e ci si può avvicinare al bilancio UEFA. La Roma ha la possibilità di rimandare di un anno il vincolo FairPlay , perché con la Champions puoi evitare qualche cessione importante (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)