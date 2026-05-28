CASANO: "La Roma sta cambiando la filosofia nella struttura societaria" - DE SANTIS: "Ora Gasperini avrà una pressione maggiore"

Archiviata la stagione, si parla di futuro nell'etere romano. "Per ora Gasperini "alla Ferguson" sta venendo ascoltato. La Roma sta cambiando la filosofia nella struttura della società e nel modo di cercare i giocatori in giro per il mondo prendendo tutti giovani da valorizzare", il pensiero di Francesco Oddo Casano. Così invece Matteo De Santis: "Ora Gasperini avrà una pressione maggiore, dato che l’alibi del direttore sportivo non ci sarà più e le aspettative si sono alzate"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Con D’Amico si tolgono le diatribe e ora la Roma parte con un bel vantaggio. Il mercato recente ci ha insegnato che dal nulla possono arrivare occasioni come Malen e bisogna solo essere pronti a intervenire (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il direttore sportivo può prendere giocatori adatti all'allenatore, ma tutto passa per la proprietà: è lei che dice sì o no all’acquisto di un calciatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ora Gasperini avrà una pressione maggiore, dato che l’alibi del direttore sportivo non ci sarà più e le aspettative si sono alzate (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Totti? Gasperini ha in mente un ruolo più ampio rispetto a quello di ambasciatore (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La crescita di D'Amico è stata costante: se passi dall'Hellas Verona all'Atalanta e poi arrivi alla Roma vuol dire che hai lavorato bene in questi anni (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Massara ha contribuito al terzo posto della Roma, non è uno che ha tramato contro (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Per ora Gasperini "alla Ferguson" sta venendo ascoltato. La Roma sta cambiando la filosofia nella struttura della società e nel modo di cercare i giocatori in giro per il mondo prendendo tutti giovani da valorizzare (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Vice Malen? Tra Scamacca e Zirkzee non prendo nessuno, preferisco Pellegrino. Prendere l'olandese ti farebbe risparmiare dei soldi su un’ala, perché lui puoi fare anche quel ruolo lì (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)