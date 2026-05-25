AGRESTI: "Roma in Champions grazie a Dybala? Ha giocato solo le ultime partite, non diamogli meriti che non ha" - DE SANTIS: "Gasp da 10, ma non è l'uomo della provvidenza"

La Roma torna a sentire l'inno della Champions League dopo 7 anni grazie alla vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona firmata da Donyell Malen e Stephan El Shaarawy e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del traguardo tagliato dagli uomini di Gian Piero Gasperini. Stefano Agresti puntualizza: "La Roma non è andata in Champions League grazie a Dybala. Non diamo alla Joya meriti che non ha soltanto perché ha giocato le ultime 3 partite…". "La Roma farà fatica in Champions League, ma questa grande competizione servirà per diminuire il gap in Serie A", afferma Max Leggeri. "Gasperini bravissimo, da 10 in pagella, ma non bisogna pensare che sia l'uomo della provvidenza", le parole di Matteo De Santis.

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Se hai un portiere che para come Svilar e un attaccante che segna come Malen sei già avanti con il lavoro… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è andata in Champions League grazie a Gasperini e altri giocatori, non per merito di Dybala. Non diamo alla Joya meriti che non ha soltanto perché ha giocato le ultime 3 partite… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Mancini? I due gol nel derby restano nella storia e ora è candidato alla cittadinanza onoraria. Dybala deve essere il 25esimo giocatore della lista, ha lampi di classe che si vedono troppo a intermittenza (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dopo la partita di ieri, in cui Sammarco ha messo tre attaccanti con il sangue agli occhi, voglio vedere a cosa si attaccano i laziali e tutti coloro che dicono che le squadre avversarie di sono spostate. La Roma, dopo il percorso fatto nelle ultime giornate, ha meritato la qualificazione in Champions (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Come ha detto Gasperini, la Roma farà fatica in Champions ma questa grande competizione servirà per diminuire il gap in Serie A. La squadra giallorossa si iscrive al prossimo campionato con la volontà di non guardare più l’Inter vincere con 20 punti di vantaggio, ma per giocarsela e, magari, vincere anche qualcosa... (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Tolta la prima fascia, dove ci sono le squadre che punteranno alla vittoria finale, le varie PSV, Villarreal, Porto, Club Brugge e Stoccarda sono tutte squadre alla portata dei giallorossi, che dunque potranno togliersi le proprie soddisfazioni (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Gasperini bravissimo, da 10 in pagella, ma non bisogna pensare che sia l'uomo della provvidenza. Giusto ascoltarlo e confrontarsi con lui, ma bisogna anche guardare i conti e i numeri (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Al momento prevedo tutti i rinnovi e la partenza di Koné... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

Gasperini è stato sfondato più volte perché non è aziendalista, ma ha riportato la Roma in Champions League. Vincere un trofeo resta sempre la cosa più importante, ma questa qualificazione può permettere alla società di fare un salto di qualità fondamentale per costruire una squadra più forte e competitiva. Gasperini merita 10 per tutto quello che ha fatto: per il lavoro dentro lo spogliatoio e per quella dialettica martellante con cui ha spinto tutti ad alzare l’asticella, sempre e comunque (MARIO CORSI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)