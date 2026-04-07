TREVISANI: "Il crollo della Roma è mentale" - FELICI: "Questa società non è in grado di creare una squadra importante"

A due giorni dalla sconfitta contro l'Inter, nell'etere romano si analizza la situazione giallorossa. "Il crollo della Roma è mentale e anche l'allenatore c'entra se la squadra non riesce a reagire. Per me i giallorossi non ripartiranno la prossima stagione con il trio Ranieri-Massara-Gasperini", il pensiero di Riccardo Trevisani. Così invece Antonio Felici: "I giocatori sono stati cambiati, gli allenatori sono stati cambiati, quindi è la società che non è capace a creare una squadra importante. Questo è il problema. I soldi li hanno messi, ma li hanno spesi male."

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma deve alzare il livello e prendere tre titolari veri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non va in Champions League da 8 anni, ma perché la colpa viene sempre data a chi compra e mai a chi dirige? (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Gasperini deve fidarsi di chi lavora con lui altrimenti diventa difficile (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Il blocco della Roma è mediocre, è finita anche la favoletta delle cavalcate europee... (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non è tutto da buttare ciò che abbiamo visto in questa stagione. Se la Roma fa 9 punti nelle prossime tre partite sono le altre che devono preoccuparsi... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma sarà costretta a rinnovare il contratto di determinati calciatori perché in estate non potrà acquistarne dodici nuovi (RICCARDO ANGELINI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'Inter affrontata dalla Roma non era irresistibile. Prendere il terzo gol in quel modo significa che c'è un livello generale tecnico e di attitudine non adeguato (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Il crollo della Roma è mentale e anche l'allenatore c'entra se la squadra non riesce a reagire. Per me i giallorossi non ripartiranno la prossima stagione con il trio Ranieri-Massara-Gasperini (RICCARDO TREVISANI, Manà, Manà Sport, 90.9)

La rivoluzione annunciata dopo Inter-Roma? Mi sembra un discorso molto simile a quello fatto dopo la sconfitta contro il Como e in quell'occasione non cambiò nulla... (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Non ho mai messo in discussione Gasperini come allenatore, ma qui a Roma si è montato la testa. Dovrebbe essere un allenatore che ottiene i risultati con il lavoro, dato che non è mai stato un Guardiola. Non capisco perché boccia i giovani senza farli giocare... (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

I giocatori sono stati cambiati, gli allenatori sono stati cambiati, quindi è la società che non è capace a creare una squadra importante. Questo è il problema. I soldi li hanno messi, ma li hanno spesi male. Gasperini è noto in tutto il mondo per fare un certo tipo di calcio. Non ce la possiamo prendere con Cristante se non è Iniesta (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)