PRUZZO: "La Roma deve ancora credere al quarto posto" - TREVISANI: "Aljabegovic? Lo prenderei subito"

A due giorni dalla sfida contro il Bologna, nell'etere romano si parla della corsa al quarto posto dei giallorossi. "La Roma necessita di 3 punti a Bologna per lottare fino in fondo. La Juventus è a +5, ma può avere dei passaggi a vuoto e i giallorossi ci devono credere", il pensiero di Roberto Pruzzo. Riccardo Trevisani si concentra invece sul mercato: "Alajbegovic? Lo vedo bene con Gasperini e lo prenderei subito"

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La Roma necessita di 3 punti a Bologna per lottare fino in fondo. La Juventus è a +5, ma può avere dei passaggi a vuoto e i giallorossi ci devono credere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma fuori dalle coppe sarebbe un fallimento. Alajbegovic? Secondo me non viene, la situazione è troppo sfacciata e la trattativa dipenderà molto anche dalla Champions League (PIERO TORRI, Radio Manà Màna, 90.9)

Cosa garantisce in più il centenario? Esiste un diritto divino che stabilisce che nel 2027 la Roma vincerà lo scudetto? (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Màna, 90.9)

Il centenario sposta poco: sarà bello per i tifosi e le manifestazioni organizzate, ma la Roma deve essere competitiva sul campo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Màna, 90.9)

L’errore della Roma è Zaragoza, è l’unico giocatore che non ha trovato spazio (DANIELE CECCHETTI, Radio Manà Màna, 90.9)

La frattura tra Ranieri e Gasperini sembra davvero insanabile, ma se si dovesse arrivare in Champions League… (MATTEO CIRULLI, Radio Manà Màna, 90.9)

Alajbegovic? Mi piacerebbe molto vederlo alla Roma, sarei felicissimo (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Màna, 90.9)

Mercato in uscita? Il sacrificato dovrebbe essere Ndicka (MARCO JURIC, Radio Manà Màna, 90.9)

Alajbegovic? Lo vedo bene con Gasperini e lo prenderei subito (RICCARDO TREVISANI, Radio Manà Màna, 90.9)

Il buco nero dei Friedkin è la Roma. All'Everton sono riusciti a dare una struttura, qui no. Non c'è scritto da nessuna parte il nome di Ed Shipley, questa società è gestita da fantasmi (DAVID ROSSI, Retesport, 104.2)