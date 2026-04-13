PRUZZO: "Adesso trovi un compromesso e arrivi a fine stagione" - FELICI: "Temo che il prossimo sarà l'ennesimo anno zero"

La frattura interna tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini domina ovviamente i dibattiti dell'etere romano, sollevando dubbi sulla stabilità del progetto giallorosso. Roberto Pruzzo invita alla calma: "Trovi un compromesso e arrivi fino al termine della stagione. Credo sia opportuno che le parti rimandino l’incontro alla fine dell'annata". Di parere opposto Antonio Felici, che vede nelle parole del Senior Advisor un segnale di rottura definitiva: "Nella Roma dei Friedkin non esiste progettualità e il mio timore è che l'anno prossimo ci potremmo trovare nell'ennesimo anno zero".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Vertice Ranieri-Gasperini? Adesso non fai niente: trovi un compromesso e arrivi fino al termine della stagione. Il campionato è aperto, credo sia opportuno che le parti rimandino l’incontro alla fine dell'annata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ora conviene a tutti far passare l’acqua sotto i ponti e non penso che qualcuno alzerà la voce. Gasperini può anche chiedere una buonuscita, ma sarebbe un carico economico importante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Situazione kafkiana e grottesca: gli unici che ci rimettono sono i tifosi della Roma. Questa è l'ennesima dimostrazione di incompetenza della proprietà che si ripercuote nelle decisioni che vengono fatte sull'allenatore e su chi lo sceglie (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Perché la proprietà non è a Roma? Mi piacerebbe che il presidente venisse qui a proteggere almeno il suo investimento... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini sacrificato anche in caso di quarto posto? Mi stupirei tanto... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

In ottica futura può essere più utile Ranieri o Gasperini alla Roma? (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Riunione Ranieri-Gasperini-Friedkin? Non mi risulta che ci sia un vero e proprio appuntamento per parlare e per me fino al termine della stagione non accadrà nulla (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Dopo diversi mesi di silenzio su dinamiche interne Ranieri ha deciso di dire la sua, ma ora a Trigoria si è aperta una faglia importante (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Qualsiasi persona ritiene che l'uscita di Ranieri nel prepartita di Roma-Pisa sia stato un autogol clamoroso (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Quello di Ranieri è un preannuncio di licenziamento, ma mi sembra strano che abbia avuto un'uscita così senza avere le spalle coperte. Allo stesso tempo la piazza non è dalla parte del Senior Advisor, tutti dicono che ha sbagliato. Nella Roma dei Friedkin non esiste progettualità e il mio timore è che l'anno prossimo ci potremmo trovare nell'ennesimo anno zero (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Ranieri ha detto quello che pensano lui e i Friedkin, non è mai stato del tutto convinto di Gasperini (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)