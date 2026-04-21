PRUZZO: "A Roma Gasperini non ha un rapporto diretto con la proprietà" - Torri: "Non credo che i Friedkin accetteranno le condizioni dell'allenatore"

Nell'etere romano si continua a parlare del futuro della Roma in virtù delle tensioni interne ormai divenute pubbliche tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. "Io non do ragione né a Ranieri né a Gasperini, dato che entrambi hanno creato questa situazione" ha detto Fernando Orsi. Il tema chiaramente anche la proprietà, che ancora non si è esposta: "I Friedkin in questo momento vogliono aspettare di capire le mosse degli altri ed evitare di decidere" è il pensiero di Marco Valerio Rossomando.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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A Bergamo Gasperini aveva un rapporto diretto con la proprietà, mentre a Roma manca questo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Io non do ragione né a Ranieri né a Gasperini, dato che entrambi hanno creato questa situazione. Se il Senior Advisor ha parlato significa che prima è successo sicuramente qualcosa (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I Friedkin in questo momento vogliono aspettare di capire le mosse degli altri ed evitare di decidere (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Màna, 90.9)

I Friedkin stanno ancora navigando a vista, vogliono capire l'umore della piazza che già si è espressa: i tifosi pendono dalla parte di Gasperini. Allo stesso tempo non credo che la proprietà accetterà tutte le condizioni dettate dall'allenatore (PIERO TORRI, Radio Manà Màna, 90.9)

La situazione Ranieri-Gasperini? I Friedkin continuano a non decidere e intanto la Roma perde tempo... (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Màna, 90.9)

Lo scontro tra Ranieri e Gasperini? Non credo ci saranno più dichiarazioni fino alla fine (RICCARDO TREVISANI, Radio Manà Màna, 90.9)

Il contratto di El Shaarawy non verrà rinnovato e la decisione è già stata comunicata al calciatore. Sui rinnovi di Pellegrini, Celik e Dybala, Gasperini non si opporrebbe (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Màna, 90.9)