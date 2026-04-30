PETRUZZI: "Pellegrini e Dybala rinnoveranno"- JURIC: "Credo che il diesse possa essere D'Amico"

In casa Roma è ora di programmare il futuro. In tema programmazione tiene banco l'argomento dei rinnovi dei calciatori in scadenza: "L'allenatore è Gasperini e vuole i rinnovi dei giocatori in scadenza. Per me si andrà su quella linea. Anche su Pellegrini e Dybala" ha detto Fabio Petruzzi.

Con il direttore sportivo Massara ormai in uscita, la proprietà, molto presumibilmente insieme all'allenatore, dovrà scegliere un nuovo diesse. Tanti i nomi in ballo, e in pole sembra esserci quello dell'attuale direttore sportivo dell'Atalanta, come detto anche da Marco Juric: "La mia idea è che il ds possa essere Tony D'Amico".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma ha tre centravanti. Io, per Dovbyk, in amicizia, spero che trovi qualcuno che lo rilanci. Secondo me qualcosa si può fare. Poi bisogna trovare due titolari che ti permettano di fare un salto di qualità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino, Sport e News)

Il tema del direttore sportivo è sul tavolo. Gasperini è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni e mi auguro che i proprietari della Roma ne abbiano preso atto. Non credo che sia semplice trovare un direttore sportivo che aggradi Gasperini. Dopo le sue parole, quale direttore sportivo viene a obbedire? (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Dybala? Scendere da 8 milioni di stipendio a 1,2 è inconcepibile. Celik? Si devono fare ragionamenti nell'ottica della Roma, al netto di quello che è l'idea dell'allenatore, che è giusto possa avere voce in capitolo. Ma quello che conta è quanto può spendere la Roma e qual è il monte ingaggi. Non vorrei rivedere Celik giocare 38 partite l'anno (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport 90.9)

Per arrivare al quinto posto devi vincere queste quattro partite, lo stesso che serve per sperare nel quarto. Non puoi fare calcoli. Se la Juventus non arrivasse quarta credo che sarebbe la prima volta che Spalletti fallisce l'obiettivo stagionale in tutta la carriera, anche se con la sua media punti sarebbe seconda (DAVID ROSSI, Rete Sport, 104.2)

L'allenatore è Gasperini e vuole i rinnovi dei giocatori in scadenza. Per me si andrà su quella linea. Anche su Pellegrini e Dybala (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

Manna ha il contratto fino al 2028 che può diventare fino al 2029, tipico contratto che fa De Laurentiis. Le voci su Manna possono far comodo anche a lui, magari non le frena. È un nome che mi risulta sia nella lista dei ds. Per ora depenno Paratici, Giuntoli avrebbero potuto prenderlo subito visto che è libero (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Se prendi cinque Malen, l'anno successivo uno di questi può diventare il gioiellino del mercato. Però bisogna avere budget e scegliere bene. Quest'anno alcuni acquisti sono stati azzeccati, altri meno, e ci dividiamo su chi ha preso chi. L'anno prossimo sarà più chiaro perché l'allenatore si vuole prendere queste responsabilità. La mia idea è che il ds possa essere Tony D'Amico (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)