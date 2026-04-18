ORSI: "La Roma deve far capire subito che vuole vincere" - TORRI: "Gasperini è convinto che lo boicottano"

Nella giornata di Roma-Atalanta, l'etere romano si divide tra questioni di campo in vista del delicato scontro diretto dell'Olimpico e le tensioni interne che riguardano Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il match contro l'Atalanta è uno spartiacque per la corsa alla Champions, e come sottolineato da Giancarlo Padovan la squadra non deve farsi condizionare da questioni extra campo: "Io penso che la Roma ci creda, la squadra è sigillata ed è al di fuori delle polemiche".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Io credo che abbiano sbagliato tutti, lo staff medico sicuramente ha fatto un po’ di casino. Il cortocircuito è che questi errori iniziali dello staff medico ha portato Gasperini a non fidarsi più di nessuno (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini per me è convinto che lo boicottano. Io non voglio fare il difensore di Ranieri, ma ci sono un paio di episodi. Soulé perché va in campo a Napoli, Koné lo stesso (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Io penso che la Roma ci creda, la squadra è sigillata ed è al di fuori delle polemiche. Sono professionisti, sanno che il quarto posto è importante, lo stesso Gasperini ha detto che non ci saranno alibi e giocheranno con il massimo della concentrazione. Resta che Ranieri ha parlato in un momento sbagliato, ed è un dato di fatto, il punto è capire perché l’ha fatto. Gasperini è concentrato sull’obiettivo, e ancora di più vorrà dimostrare che la scelta, terza quarta o quinta che fosse, è stata quella giusta (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Strano vedere la Roma un po’ in calo fisicamente, le squadre di Gasperini di solito arrivano alla fine del campionato sempre fisicamente meglio. Mi sembra una partita abbastanza decisiva, l’Atalanta ha pochi stimoli, la Roma ne ha cento milioni, perchè quello che guadagni se vai in Champions è tanto. Le motivazioni possono fare la differenza, è vero che l’Atalanta gioca bene ma tra 4 giorni ha la semifinale di Coppa Italia che potrebbe essere il suggello per l’Atalanta. Non dico che il risultato è scontato, ma per le motivazioni della Roma deve subito far capire stasera chi è che vuole vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Devi dare il meglio possibile, l’Atalanta con la Juve ha dominato almeno un tempo e ha perso una partita che doveva vincere, avranno anche il pensiero alla semifinale di Coppa Italia. Se parti con una motivazione forte nei primi 15-20 minuti allora forse riesci ad incanalare la partita, se ti metti a fare tik e tak invece tecnicamente l’Atalanta è superiore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)